TADA

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

VardasTADA

ReitingasNo.1939

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,02%

Cirkuliuojantis kiekis678 476 788

Maksimali pasiūla1 000 000 000

Bendra pasiūla1 000 000 000

Cirkuliacijos norma0.6784%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.48655235282912385,2024-02-22

Mažiausia kaina0.002465308263444803,2025-09-01

Vieša blokų grandinėEGLD

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

