Space and Time (SXT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Space and Time kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SXT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Space and Time kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Space and Time kainos prognozė
$0.0825
$0.0825
+1.85%
USD
Faktinis
Prognozė
Space and Time Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Space and Time (SXT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Space and Time galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0825 prekybos kainą 2025 m.

Space and Time (SXT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Space and Time galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.086625 prekybos kainą 2026 m.

Space and Time (SXT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SXT ateities kaina yra $ 0.090956 su 10.25% augimo norma.

Space and Time (SXT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SXT ateities kaina yra $ 0.095504 su 15.76% augimo norma.

Space and Time (SXT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SXT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.100279, o augimo norma – 21.55%.

Space and Time (SXT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SXT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.105293, o augimo norma – 27.63%.

Space and Time (SXT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Space and Time kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.171511 prekybos kainą.

Space and Time (SXT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Space and Time kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.279374 prekybos kainą.

Trumpalaikės Space and Time kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Space and Time (SXT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SXT kaina yra $0.0825. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Space and Time (SXT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SXT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.082511. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Space and Time (SXT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SXT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.082579. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Space and Time (SXT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SXT kaina yra $0.082839. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Space and Time kainų statistika

$ 0.0825
$ 0.0825

+1.85%

$ 115.50M
$ 115.50M

1.40B
1.40B

$ 361.40K
$ 361.40K

--

Naujausia SXT kaina yra $ 0.0825. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.85%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 361.40K.
Be to, SXT turi 1.40B apyvartą ir $ 115.50M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Space and Time (SXT)

Bandote įsigyti SXT? Dabar galite SXT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Space and Time ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SXT dabar

Space and Time istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Space and Time, dabartinė Space and Time kaina yra 0.0825USD. Apyvartinė Space and Time (SXT) pasiūla yra 0.00 SXT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $115.50M.

24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Space and Time kaina pasikeitė $-0.000100, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Space and Time buvo prekiaujama aukščiausia $0.0883 ir žemiausia $0.0722. Kainos pokytis buvo 0.13%. Ši naujausia tendencija parodo SXT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Space and Time įvyko -0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007899 vertę. Tai rodo, kad SXT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Space and Time kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SXT kainų istoriją

Kaip veikia Space and Time (SXT) kainų prognozės modulis?

Space and Time Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SXT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Space and Time ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SXT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Space and Time kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SXT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SXT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Space and Time potencialą.

Kodėl SXT kainų prognozė yra svarbi?

SXT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SXT dabar?
Pagal jūsų prognozes, SXT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SXT kainų prognozė?
Remiantis Space and Time (SXT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SXT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SXT 2026 m.?
1 vieneto Space and Time (SXT) kaina šiandien yra $0.0825. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SXT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SXT kaina 2027 m.?
Space and Time (SXT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SXT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SXT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Space and Time (SXT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SXT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Space and Time (SXT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SXT 2030 m.?
1 vieneto Space and Time (SXT) kaina šiandien yra $0.0825. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SXT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SXT kainų prognozė 2040 metams?
Space and Time (SXT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SXT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.