Daugiau apie SWCH

SWCH Kainos informacija

SWCH Baltoji knyga

SWCH Oficiali svetainė

SWCH Tokenomika

SWCH Kainų prognozė

SWCH Istorija

SWCH pirkimo vadovas

SWCHvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SWCH Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SwissCheese logotipas

SwissCheese kaina(SWCH)

1 SWCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.1938
$0.1938$0.1938
+1.51%1D
USD
SwissCheese (SWCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:00:38(UTC+8)

SwissCheese (SWCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1801
$ 0.1801$ 0.1801
24 val. žemiausia
$ 0.2032
$ 0.2032$ 0.2032
24 val. aukščiausia

$ 0.1801
$ 0.1801$ 0.1801

$ 0.2032
$ 0.2032$ 0.2032

$ 1.0242286733458037
$ 1.0242286733458037$ 1.0242286733458037

$ 0.12011462546246503
$ 0.12011462546246503$ 0.12011462546246503

+0.31%

+1.51%

-0.87%

-0.87%

SwissCheese (SWCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.1939. Per pastarąsias 24 valandas SWCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1801 iki aukščiausios $ 0.2032 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWCH kaina yra $ 1.0242286733458037, o žemiausia – $ 0.12011462546246503.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWCH per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – +1.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SwissCheese (SWCH) rinkos informacija

No.1225

$ 8.48M
$ 8.48M$ 8.48M

$ 264.50K
$ 264.50K$ 264.50K

$ 23.27M
$ 23.27M$ 23.27M

43.75M
43.75M 43.75M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

36.45%

MATIC

Dabartinė SwissCheese rinkos kapitalizacija yra $ 8.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 264.50K. SWCH apyvartoje yra 43.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.27M

SwissCheese (SWCH) kainos istorija USD

Stebėkite SwissCheese kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002883+1.51%
30 dienų$ +0.0141+7.84%
60 dienų$ -0.0186-8.76%
90 dienų$ -0.0333-14.66%
SwissCheese kainos pokytis šiandien

Šiandien SWCH užfiksuotas $ +0.002883 (+1.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SwissCheese 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0141 (+7.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SwissCheese 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWCH rodiklis pasikeitė $ -0.0186 (-8.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SwissCheese 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0333 (-14.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SwissCheese (SWCH) pokyčius?

Peržiūrėkite SwissCheese kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SwissCheese (SWCH)

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

SwissCheese galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SwissCheese investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SWCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SwissCheese mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SwissCheese, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SwissCheese kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SwissCheese (SWCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SwissCheese (SWCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SwissCheese prognozes.

Peržiūrėkite SwissCheese kainos prognozę dabar!

SwissCheese (SWCH) Tokenomika

Supratimas apie SwissCheese (SWCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SwissCheese (SWCH)

Ieškote, kaip nusipirkti SwissCheese? Viskas paprasta ir patogu! SwissCheese lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SWCH į vietos valiutas

1 SwissCheese(SWCH) į VND
5,102.4785
1 SwissCheese(SWCH) į AUD
A$0.292789
1 SwissCheese(SWCH) į GBP
0.141547
1 SwissCheese(SWCH) į EUR
0.164815
1 SwissCheese(SWCH) į USD
$0.1939
1 SwissCheese(SWCH) į MYR
RM0.818258
1 SwissCheese(SWCH) į TRY
8.006131
1 SwissCheese(SWCH) į JPY
¥28.5033
1 SwissCheese(SWCH) į ARS
ARS$276.21055
1 SwissCheese(SWCH) į RUB
16.605596
1 SwissCheese(SWCH) į INR
17.123309
1 SwissCheese(SWCH) į IDR
Rp3,178.688016
1 SwissCheese(SWCH) į KRW
270.054225
1 SwissCheese(SWCH) į PHP
11.085263
1 SwissCheese(SWCH) į EGP
￡E.9.338224
1 SwissCheese(SWCH) į BRL
R$1.04706
1 SwissCheese(SWCH) į CAD
C$0.267582
1 SwissCheese(SWCH) į BDT
23.61702
1 SwissCheese(SWCH) į NGN
292.457431
1 SwissCheese(SWCH) į COP
$760.390484
1 SwissCheese(SWCH) į ZAR
R.3.399067
1 SwissCheese(SWCH) į UAH
8.004192
1 SwissCheese(SWCH) į VES
Bs30.2484
1 SwissCheese(SWCH) į CLP
$186.3379
1 SwissCheese(SWCH) į PKR
Rs55.069539
1 SwissCheese(SWCH) į KZT
104.527612
1 SwissCheese(SWCH) į THB
฿6.169898
1 SwissCheese(SWCH) į TWD
NT$5.87517
1 SwissCheese(SWCH) į AED
د.إ0.711613
1 SwissCheese(SWCH) į CHF
Fr0.153181
1 SwissCheese(SWCH) į HKD
HK$1.508542
1 SwissCheese(SWCH) į AMD
֏74.091129
1 SwissCheese(SWCH) į MAD
.د.م1.750917
1 SwissCheese(SWCH) į MXN
$3.612357
1 SwissCheese(SWCH) į SAR
ريال0.727125
1 SwissCheese(SWCH) į PLN
0.705796
1 SwissCheese(SWCH) į RON
лв0.839587
1 SwissCheese(SWCH) į SEK
kr1.812965
1 SwissCheese(SWCH) į BGN
лв0.323813
1 SwissCheese(SWCH) į HUF
Ft65.220204
1 SwissCheese(SWCH) į CZK
4.048632
1 SwissCheese(SWCH) į KWD
د.ك0.0591395
1 SwissCheese(SWCH) į ILS
0.645687
1 SwissCheese(SWCH) į AOA
Kz176.753423
1 SwissCheese(SWCH) į BHD
.د.ب0.0731003
1 SwissCheese(SWCH) į BMD
$0.1939
1 SwissCheese(SWCH) į DKK
kr1.237082
1 SwissCheese(SWCH) į HNL
L5.082119
1 SwissCheese(SWCH) į MUR
8.834084
1 SwissCheese(SWCH) į NAD
$3.408762
1 SwissCheese(SWCH) į NOK
kr1.925427
1 SwissCheese(SWCH) į NZD
$0.325752
1 SwissCheese(SWCH) į PAB
B/.0.1939
1 SwissCheese(SWCH) į PGK
K0.822136
1 SwissCheese(SWCH) į QAR
ر.ق0.705796
1 SwissCheese(SWCH) į RSD
дин.19.426841

SwissCheese išteklius

Išsamesnei SwissCheese analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SwissCheese svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SwissCheese

Kiek SwissCheese(SWCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWCH kaina USD valiuta yra 0.1939USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWCH į USD kaina?
Dabartinė SWCH kaina USD valiuta yra $ 0.1939. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SwissCheese rinkos kapitalizacija?
SWCH rinkos kapitalizacija yra $ 8.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWCH apyvartoje?
SWCH apyvartoje yra 43.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWCH kaina?
SWCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0242286733458037USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWCH kaina?
SWCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12011462546246503USD.
Kokia yra SWCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWCH yra $ 264.50KUSD.
Ar SWCH kaina šiais metais kils?
SWCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:00:38(UTC+8)

SwissCheese (SWCH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SWCH-į-USD skaičiuoklė

Suma

SWCH
SWCH
USD
USD

1 SWCH = 0.1939 USD

Prekiauti SWCH

SWCHUSDT
$0.1938
$0.1938$0.1938
+1.51%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis