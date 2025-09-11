Daugiau apie SVN

Stake Vault Network logotipas

Stake Vault Network kaina(SVN)

1 SVN į USD – tiesioginė kaina:

-14.73%1D
USD
Stake Vault Network (SVN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:34:51(UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-14.72%

+42.36%

+42.36%

Stake Vault Network (SVN) realiojo laiko kaina yra $ 0.001603. Per pastarąsias 24 valandas SVN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0015 iki aukščiausios $ 0.0024 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SVN kaina yra $ 0.43927431400951944, o žemiausia – $ 0.00086153984885256.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SVN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -14.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +42.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stake Vault Network (SVN) rinkos informacija

No.5128

0.00%

ETH

Dabartinė Stake Vault Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.24K. SVN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.37M

Stake Vault Network (SVN) kainos istorija USD

Stebėkite Stake Vault Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00027691-14.72%
30 dienų$ -0.000141-8.09%
60 dienų$ -0.000397-19.85%
90 dienų$ -0.004608-74.20%
Stake Vault Network kainos pokytis šiandien

Šiandien SVN užfiksuotas $ -0.00027691 (-14.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Stake Vault Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000141 (-8.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Stake Vault Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SVN rodiklis pasikeitė $ -0.000397 (-19.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Stake Vault Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004608 (-74.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stake Vault Network (SVN) pokyčius?

Peržiūrėkite Stake Vault Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Stake Vault Network (SVN)

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Stake Vault Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stake Vault Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SVNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stake Vault Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stake Vault Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Stake Vault Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stake Vault Network (SVN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stake Vault Network (SVN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stake Vault Network prognozes.

Peržiūrėkite Stake Vault Network kainos prognozę dabar!

Stake Vault Network (SVN) Tokenomika

Supratimas apie Stake Vault Network (SVN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SVNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Stake Vault Network (SVN)

Ieškote, kaip nusipirkti Stake Vault Network? Viskas paprasta ir patogu! Stake Vault Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SVN į vietos valiutas

Stake Vault Network išteklius

Išsamesnei Stake Vault Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Stake Vault Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stake Vault Network

Kiek Stake Vault Network(SVN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SVN kaina USD valiuta yra 0.001603USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SVN į USD kaina?
Dabartinė SVN kaina USD valiuta yra $ 0.001603. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stake Vault Network rinkos kapitalizacija?
SVN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SVN apyvartoje?
SVN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SVN kaina?
SVN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.43927431400951944USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SVN kaina?
SVN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00086153984885256USD.
Kokia yra SVN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SVN yra $ 12.24KUSD.
Ar SVN kaina šiais metais kils?
SVN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SVN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Stake Vault Network (SVN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
