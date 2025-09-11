Stake Vault Network (SVN) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Stake Vault Network (SVN) realiojo laiko kaina yra $ 0.001603. Per pastarąsias 24 valandas SVN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0015 iki aukščiausios $ 0.0024 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SVN kaina yra $ 0.43927431400951944, o žemiausia – $ 0.00086153984885256.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SVN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -14.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +42.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stake Vault Network (SVN) rinkos informacija
No.5128
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 12.24K
$ 12.24K$ 12.24K
$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M
0.00
0.00 0.00
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Stake Vault Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.24K. SVN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.37M
Stake Vault Network (SVN) kainos istorija USD
Stebėkite Stake Vault Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00027691
-14.72%
30 dienų
$ -0.000141
-8.09%
60 dienų
$ -0.000397
-19.85%
90 dienų
$ -0.004608
-74.20%
Stake Vault Network kainos pokytis šiandien
Šiandien SVN užfiksuotas $ -0.00027691 (-14.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stake Vault Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000141 (-8.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stake Vault Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SVN rodiklis pasikeitė $ -0.000397 (-19.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stake Vault Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004608 (-74.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stake Vault Network (SVN) pokyčius?
Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.
Stake Vault Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Stake Vault Network (SVN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stake Vault Network (SVN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stake Vault Network prognozes.
Supratimas apie Stake Vault Network (SVN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SVNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.