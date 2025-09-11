Daugiau apie SUNDOG

SUNDOG (SUNDOG) kainos grafikas realiu laiku
SUNDOG (SUNDOG) kainos informacija (USD)

SUNDOG (SUNDOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0348. Per pastarąsias 24 valandas SUNDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03364 iki aukščiausios $ 0.03577 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUNDOG kaina yra $ 0.37780649048689074, o žemiausia – $ 0.027142132435398873.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUNDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SUNDOG (SUNDOG) rinkos informacija

No.700

$ 34.71M
$ 34.71M$ 34.71M

$ 182.73K
$ 182.73K$ 182.73K

$ 34.80M
$ 34.80M$ 34.80M

997.42M
997.42M 997.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.74%

2024-08-15 00:00:00

TRX

Dabartinė SUNDOG rinkos kapitalizacija yra $ 34.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 182.73K. SUNDOG apyvartoje yra 997.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.80M

SUNDOG (SUNDOG) kainos istorija USD

Stebėkite SUNDOG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004765-1.35%
30 dienų$ -0.01136-24.62%
60 dienų$ -0.02541-42.21%
90 dienų$ -0.01795-34.03%
SUNDOG kainos pokytis šiandien

Šiandien SUNDOG užfiksuotas $ -0.0004765 (-1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SUNDOG 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01136 (-24.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SUNDOG 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUNDOG rodiklis pasikeitė $ -0.02541 (-42.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SUNDOG 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01795 (-34.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUNDOG (SUNDOG) pokyčius?

Peržiūrėkite SUNDOG kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SUNDOG (SUNDOG)

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

SUNDOG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUNDOG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUNDOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SUNDOG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUNDOG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SUNDOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SUNDOG (SUNDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUNDOG (SUNDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUNDOG prognozes.

Peržiūrėkite SUNDOG kainos prognozę dabar!

SUNDOG (SUNDOG) Tokenomika

Supratimas apie SUNDOG (SUNDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUNDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SUNDOG (SUNDOG)

Ieškote, kaip nusipirkti SUNDOG? Viskas paprasta ir patogu! SUNDOG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUNDOG į vietos valiutas

1 SUNDOG(SUNDOG) į VND
915.762
1 SUNDOG(SUNDOG) į AUD
A$0.052548
1 SUNDOG(SUNDOG) į GBP
0.025404
1 SUNDOG(SUNDOG) į EUR
0.02958
1 SUNDOG(SUNDOG) į USD
$0.0348
1 SUNDOG(SUNDOG) į MYR
RM0.146856
1 SUNDOG(SUNDOG) į TRY
1.436544
1 SUNDOG(SUNDOG) į JPY
¥5.1156
1 SUNDOG(SUNDOG) į ARS
ARS$49.5726
1 SUNDOG(SUNDOG) į RUB
2.940252
1 SUNDOG(SUNDOG) į INR
3.070404
1 SUNDOG(SUNDOG) į IDR
Rp570.491712
1 SUNDOG(SUNDOG) į KRW
48.400536
1 SUNDOG(SUNDOG) į PHP
1.990908
1 SUNDOG(SUNDOG) į EGP
￡E.1.675272
1 SUNDOG(SUNDOG) į BRL
R$0.18792
1 SUNDOG(SUNDOG) į CAD
C$0.048024
1 SUNDOG(SUNDOG) į BDT
4.23864
1 SUNDOG(SUNDOG) į NGN
52.488492
1 SUNDOG(SUNDOG) į COP
$136.470288
1 SUNDOG(SUNDOG) į ZAR
R.0.608652
1 SUNDOG(SUNDOG) į UAH
1.436544
1 SUNDOG(SUNDOG) į VES
Bs5.4288
1 SUNDOG(SUNDOG) į CLP
$33.4428
1 SUNDOG(SUNDOG) į PKR
Rs9.883548
1 SUNDOG(SUNDOG) į KZT
18.759984
1 SUNDOG(SUNDOG) į THB
฿1.105944
1 SUNDOG(SUNDOG) į TWD
NT$1.056876
1 SUNDOG(SUNDOG) į AED
د.إ0.127716
1 SUNDOG(SUNDOG) į CHF
Fr0.027492
1 SUNDOG(SUNDOG) į HKD
HK$0.270744
1 SUNDOG(SUNDOG) į AMD
֏13.297428
1 SUNDOG(SUNDOG) į MAD
.د.م0.314244
1 SUNDOG(SUNDOG) į MXN
$0.64728
1 SUNDOG(SUNDOG) į SAR
ريال0.1305
1 SUNDOG(SUNDOG) į PLN
0.126672
1 SUNDOG(SUNDOG) į RON
лв0.151032
1 SUNDOG(SUNDOG) į SEK
kr0.32538
1 SUNDOG(SUNDOG) į BGN
лв0.058116
1 SUNDOG(SUNDOG) į HUF
Ft11.697324
1 SUNDOG(SUNDOG) į CZK
0.725928
1 SUNDOG(SUNDOG) į KWD
د.ك0.010614
1 SUNDOG(SUNDOG) į ILS
0.115884
1 SUNDOG(SUNDOG) į AOA
Kz31.838868
1 SUNDOG(SUNDOG) į BHD
.د.ب0.0131196
1 SUNDOG(SUNDOG) į BMD
$0.0348
1 SUNDOG(SUNDOG) į DKK
kr0.222024
1 SUNDOG(SUNDOG) į HNL
L0.912108
1 SUNDOG(SUNDOG) į MUR
1.585488
1 SUNDOG(SUNDOG) į NAD
$0.611784
1 SUNDOG(SUNDOG) į NOK
kr0.345564
1 SUNDOG(SUNDOG) į NZD
$0.058464
1 SUNDOG(SUNDOG) į PAB
B/.0.0348
1 SUNDOG(SUNDOG) į PGK
K0.147552
1 SUNDOG(SUNDOG) į QAR
ر.ق0.126672
1 SUNDOG(SUNDOG) į RSD
дин.3.48522

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SUNDOG

Kiek SUNDOG(SUNDOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUNDOG kaina USD valiuta yra 0.0348USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUNDOG į USD kaina?
Dabartinė SUNDOG kaina USD valiuta yra $ 0.0348. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SUNDOG rinkos kapitalizacija?
SUNDOG rinkos kapitalizacija yra $ 34.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUNDOG apyvartoje?
SUNDOG apyvartoje yra 997.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUNDOG kaina?
SUNDOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.37780649048689074USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUNDOG kaina?
SUNDOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.027142132435398873USD.
Kokia yra SUNDOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUNDOG yra $ 182.73KUSD.
Ar SUNDOG kaina šiais metais kils?
SUNDOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUNDOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SUNDOG (SUNDOG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

