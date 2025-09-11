SUNDOG (SUNDOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0348. Per pastarąsias 24 valandas SUNDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03364 iki aukščiausios $ 0.03577 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUNDOG kaina yra $ 0.37780649048689074, o žemiausia – $ 0.027142132435398873.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUNDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -1.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SUNDOG (SUNDOG) rinkos informacija
No.700
$ 34.71M
$ 34.71M$ 34.71M
$ 182.73K
$ 182.73K$ 182.73K
$ 34.80M
$ 34.80M$ 34.80M
997.42M
997.42M 997.42M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
99.74%
2024-08-15 00:00:00
TRX
Dabartinė SUNDOG rinkos kapitalizacija yra $ 34.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 182.73K. SUNDOG apyvartoje yra 997.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.80M
SUNDOG (SUNDOG) kainos istorija USD
Stebėkite SUNDOG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004765
-1.35%
30 dienų
$ -0.01136
-24.62%
60 dienų
$ -0.02541
-42.21%
90 dienų
$ -0.01795
-34.03%
SUNDOG kainos pokytis šiandien
Šiandien SUNDOG užfiksuotas $ -0.0004765 (-1.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SUNDOG 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01136 (-24.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SUNDOG 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUNDOG rodiklis pasikeitė $ -0.02541 (-42.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SUNDOG 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01795 (-34.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.
SUNDOG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUNDOG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUNDOG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SUNDOG kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SUNDOG (SUNDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUNDOG (SUNDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUNDOG prognozes.
Supratimas apie SUNDOG (SUNDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUNDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SUNDOG (SUNDOG)
Ieškote, kaip nusipirkti SUNDOG? Viskas paprasta ir patogu! SUNDOG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.