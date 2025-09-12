SUNDOG (SUNDOG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SUNDOG kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SUNDOG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SUNDOG kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SUNDOG kainos prognozė
$0.03683
+3.54%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:21:02(UTC+8)

SUNDOG Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SUNDOG galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03683 prekybos kainą 2025 m.

SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SUNDOG galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.038671 prekybos kainą 2026 m.

SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SUNDOG ateities kaina yra $ 0.040605 su 10.25% augimo norma.

SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SUNDOG ateities kaina yra $ 0.042635 su 15.76% augimo norma.

SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUNDOG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.044767, o augimo norma – 21.55%.

SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUNDOG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.047005, o augimo norma – 27.63%.

SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SUNDOG kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.076566 prekybos kainą.

SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SUNDOG kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.124719 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03683
    0.00%
  • 2026
    $ 0.038671
    5.00%
  • 2027
    $ 0.040605
    10.25%
  • 2028
    $ 0.042635
    15.76%
  • 2029
    $ 0.044767
    21.55%
  • 2030
    $ 0.047005
    27.63%
  • 2031
    $ 0.049355
    34.01%
  • 2032
    $ 0.051823
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.054414
    47.75%
  • 2034
    $ 0.057135
    55.13%
  • 2035
    $ 0.059992
    62.89%
  • 2036
    $ 0.062991
    71.03%
  • 2037
    $ 0.066141
    79.59%
  • 2038
    $ 0.069448
    88.56%
  • 2039
    $ 0.072920
    97.99%
  • 2040
    $ 0.076566
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SUNDOG kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03683
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.036835
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.036865
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.036981
    0.41%
SUNDOG (SUNDOG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SUNDOG kaina yra $0.03683. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SUNDOG (SUNDOG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SUNDOG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.036835. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SUNDOG (SUNDOG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SUNDOG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.036865. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SUNDOG (SUNDOG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SUNDOG kaina yra $0.036981. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SUNDOG kainų statistika

$ 0.03683
+3.54%

$ 36.74M
997.42M
$ 260.98K
--

Naujausia SUNDOG kaina yra $ 0.03683. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.54%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 260.98K.
Be to, SUNDOG turi 997.42M apyvartą ir $ 36.74M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SUNDOG (SUNDOG)

SUNDOG istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SUNDOG, dabartinė SUNDOG kaina yra 0.03683USD. Apyvartinė SUNDOG (SUNDOG) pasiūla yra 0.00 SUNDOG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $36.74M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.001430
    $ 0.03815
    $ 0.03463
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.002610
    $ 0.03815
    $ 0.03198
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -0.012879
    $ 0.05312
    $ 0.03198
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SUNDOG kaina pasikeitė $0.001430, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SUNDOG buvo prekiaujama aukščiausia $0.03815 ir žemiausia $0.03198. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo SUNDOG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SUNDOG įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.012879 vertę. Tai rodo, kad SUNDOG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SUNDOG kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SUNDOG kainų istoriją

Kaip veikia SUNDOG (SUNDOG) kainų prognozės modulis?

SUNDOG Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SUNDOG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SUNDOG ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SUNDOG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SUNDOG kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SUNDOG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SUNDOG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SUNDOG potencialą.

Kodėl SUNDOG kainų prognozė yra svarbi?

SUNDOG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SUNDOG dabar?
Pagal jūsų prognozes, SUNDOG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SUNDOG kainų prognozė?
Remiantis SUNDOG (SUNDOG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SUNDOG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SUNDOG 2026 m.?
1 vieneto SUNDOG (SUNDOG) kaina šiandien yra $0.03683. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUNDOG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SUNDOG kaina 2027 m.?
SUNDOG (SUNDOG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SUNDOG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SUNDOG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SUNDOG (SUNDOG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SUNDOG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SUNDOG (SUNDOG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SUNDOG 2030 m.?
1 vieneto SUNDOG (SUNDOG) kaina šiandien yra $0.03683. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUNDOG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SUNDOG kainų prognozė 2040 metams?
SUNDOG (SUNDOG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SUNDOG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.