Sugar Boy (SUGAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.000432. Per pastarąsias 24 valandas SUGAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000431 iki aukščiausios $ 0.000435 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUGAR kaina yra $ 0.025404159231290562, o žemiausia – $ 0.000423955171680378.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUGAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sugar Boy (SUGAR) rinkos informacija
No.2553
$ 421.80K
$ 421.80K$ 421.80K
$ 78.00K
$ 78.00K$ 78.00K
$ 432.00K
$ 432.00K$ 432.00K
976.38M
976.38M 976.38M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
97.63%
TRX
Dabartinė Sugar Boy rinkos kapitalizacija yra $ 421.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.00K. SUGAR apyvartoje yra 976.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 432.00K
Sugar Boy (SUGAR) kainos istorija USD
Stebėkite Sugar Boy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001
-0.22%
30 dienų
$ -0.000029
-6.30%
60 dienų
$ -0.000058
-11.84%
90 dienų
$ -0.000108
-20.00%
Sugar Boy kainos pokytis šiandien
Šiandien SUGAR užfiksuotas $ -0.000001 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sugar Boy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000029 (-6.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sugar Boy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUGAR rodiklis pasikeitė $ -0.000058 (-11.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sugar Boy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000108 (-20.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.
Sugar Boy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sugar Boy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sugar Boy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sugar Boy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sugar Boy (SUGAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sugar Boy (SUGAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sugar Boy prognozes.
Supratimas apie Sugar Boy (SUGAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUGARišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sugar Boy (SUGAR)
Ieškote, kaip nusipirkti Sugar Boy? Viskas paprasta ir patogu! Sugar Boy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.