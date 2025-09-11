Daugiau apie SUGAR

Sugar Boy logotipas

Sugar Boy kaina(SUGAR)

1 SUGAR į USD – tiesioginė kaina:

-0.23%1D
Sugar Boy (SUGAR) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 16:00:02(UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.47%

-0.22%

-2.05%

-2.05%

Sugar Boy (SUGAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.000432. Per pastarąsias 24 valandas SUGAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000431 iki aukščiausios $ 0.000435 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUGAR kaina yra $ 0.025404159231290562, o žemiausia – $ 0.000423955171680378.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUGAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sugar Boy (SUGAR) rinkos informacija

No.2553

97.63%

TRX

Dabartinė Sugar Boy rinkos kapitalizacija yra $ 421.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.00K. SUGAR apyvartoje yra 976.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 432.00K

Sugar Boy (SUGAR) kainos istorija USD

Stebėkite Sugar Boy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000001-0.22%
30 dienų$ -0.000029-6.30%
60 dienų$ -0.000058-11.84%
90 dienų$ -0.000108-20.00%
Sugar Boy kainos pokytis šiandien

Šiandien SUGAR užfiksuotas $ -0.000001 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sugar Boy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000029 (-6.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sugar Boy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUGAR rodiklis pasikeitė $ -0.000058 (-11.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sugar Boy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000108 (-20.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sugar Boy (SUGAR) pokyčius?

Peržiūrėkite Sugar Boy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Sugar Boy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sugar Boy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUGARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sugar Boy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sugar Boy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sugar Boy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sugar Boy (SUGAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sugar Boy (SUGAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sugar Boy prognozes.

Peržiūrėkite Sugar Boy kainos prognozę dabar!

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomika

Supratimas apie Sugar Boy (SUGAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUGARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sugar Boy (SUGAR)

Ieškote, kaip nusipirkti Sugar Boy? Viskas paprasta ir patogu! Sugar Boy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUGAR į vietos valiutas

1 Sugar Boy(SUGAR) į VND
11.36808
1 Sugar Boy(SUGAR) į AUD
A$0.00065232
1 Sugar Boy(SUGAR) į GBP
0.00031536
1 Sugar Boy(SUGAR) į EUR
0.0003672
1 Sugar Boy(SUGAR) į USD
$0.000432
1 Sugar Boy(SUGAR) į MYR
RM0.00182304
1 Sugar Boy(SUGAR) į TRY
0.01783728
1 Sugar Boy(SUGAR) į JPY
¥0.063504
1 Sugar Boy(SUGAR) į ARS
ARS$0.615384
1 Sugar Boy(SUGAR) į RUB
0.03699648
1 Sugar Boy(SUGAR) į INR
0.03814992
1 Sugar Boy(SUGAR) į IDR
Rp7.08196608
1 Sugar Boy(SUGAR) į KRW
0.601668
1 Sugar Boy(SUGAR) į PHP
0.02469744
1 Sugar Boy(SUGAR) į EGP
￡E.0.02080512
1 Sugar Boy(SUGAR) į BRL
R$0.0023328
1 Sugar Boy(SUGAR) į CAD
C$0.00059616
1 Sugar Boy(SUGAR) į BDT
0.0526176
1 Sugar Boy(SUGAR) į NGN
0.65158128
1 Sugar Boy(SUGAR) į COP
$1.69411392
1 Sugar Boy(SUGAR) į ZAR
R.0.00757296
1 Sugar Boy(SUGAR) į UAH
0.01783296
1 Sugar Boy(SUGAR) į VES
Bs0.067392
1 Sugar Boy(SUGAR) į CLP
$0.415152
1 Sugar Boy(SUGAR) į PKR
Rs0.12269232
1 Sugar Boy(SUGAR) į KZT
0.23288256
1 Sugar Boy(SUGAR) į THB
฿0.01374624
1 Sugar Boy(SUGAR) į TWD
NT$0.0130896
1 Sugar Boy(SUGAR) į AED
د.إ0.00158544
1 Sugar Boy(SUGAR) į CHF
Fr0.00034128
1 Sugar Boy(SUGAR) į HKD
HK$0.00336096
1 Sugar Boy(SUGAR) į AMD
֏0.16507152
1 Sugar Boy(SUGAR) į MAD
.د.م0.00390096
1 Sugar Boy(SUGAR) į MXN
$0.00804816
1 Sugar Boy(SUGAR) į SAR
ريال0.00162
1 Sugar Boy(SUGAR) į PLN
0.00157248
1 Sugar Boy(SUGAR) į RON
лв0.00187056
1 Sugar Boy(SUGAR) į SEK
kr0.0040392
1 Sugar Boy(SUGAR) į BGN
лв0.00072144
1 Sugar Boy(SUGAR) į HUF
Ft0.14530752
1 Sugar Boy(SUGAR) į CZK
0.00902016
1 Sugar Boy(SUGAR) į KWD
د.ك0.00013176
1 Sugar Boy(SUGAR) į ILS
0.00143856
1 Sugar Boy(SUGAR) į AOA
Kz0.39379824
1 Sugar Boy(SUGAR) į BHD
.د.ب0.000162864
1 Sugar Boy(SUGAR) į BMD
$0.000432
1 Sugar Boy(SUGAR) į DKK
kr0.00275616
1 Sugar Boy(SUGAR) į HNL
L0.01132272
1 Sugar Boy(SUGAR) į MUR
0.01968192
1 Sugar Boy(SUGAR) į NAD
$0.00759456
1 Sugar Boy(SUGAR) į NOK
kr0.00428976
1 Sugar Boy(SUGAR) į NZD
$0.00072576
1 Sugar Boy(SUGAR) į PAB
B/.0.000432
1 Sugar Boy(SUGAR) į PGK
K0.00183168
1 Sugar Boy(SUGAR) į QAR
ر.ق0.00157248
1 Sugar Boy(SUGAR) į RSD
дин.0.04328208

Oficiali Sugar Boy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sugar Boy

Kiek Sugar Boy(SUGAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUGAR kaina USD valiuta yra 0.000432USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUGAR į USD kaina?
Dabartinė SUGAR kaina USD valiuta yra $ 0.000432. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sugar Boy rinkos kapitalizacija?
SUGAR rinkos kapitalizacija yra $ 421.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUGAR apyvartoje?
SUGAR apyvartoje yra 976.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUGAR kaina?
SUGAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.025404159231290562USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUGAR kaina?
SUGAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000423955171680378USD.
Kokia yra SUGAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUGAR yra $ 78.00KUSD.
Ar SUGAR kaina šiais metais kils?
SUGAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUGAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 16:00:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

