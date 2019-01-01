Sugar Boy (SUGAR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSugar Boy (SUGAR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Sugar Boy (SUGAR) Informacija

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Oficiali svetainė:
https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk
Blokų naršyklė:
https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Sugar Boy (SUGAR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 422.77K
$ 422.77K$ 422.77K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 976.38M
$ 976.38M$ 976.38M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 433.00K
$ 433.00K$ 433.00K
Visų laikų rekordas:
$ 0.02724
$ 0.02724$ 0.02724
Visų laikų minimumas:
$ 0.00042206422683017
$ 0.00042206422683017$ 0.00042206422683017
Dabartinė kaina:
$ 0.000433
$ 0.000433$ 0.000433

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Sugar Boy (SUGAR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUGAR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUGAR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUGAR tokenomiką, galite peržiūrėti SUGAR tokeno kainą realiuoju laiku!

