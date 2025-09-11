STUFF.io (STUFF) realiojo laiko kaina yra $ 0.00423. Per pastarąsias 24 valandas STUFF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004 iki aukščiausios $ 0.0043 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STUFF kaina yra $ 0.048118305839161324, o žemiausia – $ 0.003655680498684791.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STUFF per pastarąją valandą pasikeitė +1.92%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
STUFF.io (STUFF) rinkos informacija
No.1135
$ 11.23M
$ 9.64K
$ 42.30M
2.66B
10,000,000,000
7,714,813,420.382488
26.55%
ADA
Dabartinė STUFF.io rinkos kapitalizacija yra $ 11.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.64K. STUFF apyvartoje yra 2.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 7714813420.382488. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.30M
STUFF.io (STUFF) kainos istorija USD
Stebėkite STUFF.io kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000497
+1.19%
30 dienų
$ -0.00053
-11.14%
60 dienų
$ -0.00042
-9.04%
90 dienų
$ -0.00096
-18.50%
STUFF.io kainos pokytis šiandien
Šiandien STUFF užfiksuotas $ +0.0000497 (+1.19%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
STUFF.io 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00053 (-11.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
STUFF.io 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STUFF rodiklis pasikeitė $ -0.00042 (-9.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
STUFF.io 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00096 (-18.50%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STUFF.io (STUFF) pokyčius?
BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet.
STUFF.io galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STUFF.io investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STUFF.io, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
STUFF.io kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos STUFF.io (STUFF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STUFF.io (STUFF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STUFF.io prognozes.
Supratimas apie STUFF.io (STUFF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STUFFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti STUFF.io (STUFF)
Ieškote, kaip nusipirkti STUFF.io? Viskas paprasta ir patogu! STUFF.io lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
