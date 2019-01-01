STUFF.io (STUFF) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSTUFF.io (STUFF), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
STUFF.io (STUFF) Informacija

BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet.

Oficiali svetainė:
https://stuff.io/
Baltoji knyga:
https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce
Blokų naršyklė:
https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b

STUFF.io (STUFF) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius STUFF.io (STUFF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 11.60M
Bendra pasiūla:
$ 7.63B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.66B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 43.70M
Visų laikų rekordas:
$ 0.05
Visų laikų minimumas:
$ 0.003655680498684791
Dabartinė kaina:
$ 0.00437
STUFF.io (STUFF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti STUFF.io (STUFF) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STUFF tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek STUFF tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate STUFF tokenomiką, galite peržiūrėti STUFF tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti STUFF

Norite įtraukti STUFF.io (STUFF) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius STUFF pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

STUFF.io (STUFF) Kainų istorija

STUFF kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

STUFF kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda STUFF? Mūsų STUFF kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.