Stobox (STBU) realiojo laiko kaina yra $ 0.01348. Per pastarąsias 24 valandas STBU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01317 iki aukščiausios $ 0.0138 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STBU kaina yra $ 0.5009937387922438, o žemiausia – $ 0.000117516245378328.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STBU per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stobox (STBU) rinkos informacija
Dabartinė Stobox rinkos kapitalizacija yra $ 2.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 42.00K. STBU apyvartoje yra 150.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.37M
Stobox (STBU) kainos istorija USD
Stebėkite Stobox kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000188
+0.14%
30 dienų
$ -0.00542
-28.68%
60 dienų
$ -0.00336
-19.96%
90 dienų
$ +0.00409
+43.55%
Stobox kainos pokytis šiandien
Šiandien STBU užfiksuotas $ +0.0000188 (+0.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stobox 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00542 (-28.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stobox 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STBU rodiklis pasikeitė $ -0.00336 (-19.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stobox 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00409 (+43.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.
