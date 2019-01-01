Stobox (STBU) Tokenomika

Stobox (STBU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieStobox (STBU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Stobox (STBU) Informacija

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Oficiali svetainė:
https://www.stobox.io/
Baltoji knyga:
https://docs.stobox.io/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed

Stobox (STBU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Stobox (STBU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.83M
$ 1.83M
Bendra pasiūla:
$ 250.00M
$ 250.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 150.00M
$ 150.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.06M
$ 3.06M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3143
$ 0.3143
Visų laikų minimumas:
$ 0.000117516245378328
$ 0.000117516245378328
Dabartinė kaina:
$ 0.01223
$ 0.01223

Stobox (STBU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Stobox (STBU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STBU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek STBU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate STBU tokenomiką, galite peržiūrėti STBU tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti STBU

Norite įtraukti Stobox (STBU) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius STBU pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Stobox (STBU) Kainų istorija

STBU kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

STBU kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda STBU? Mūsų STBU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.