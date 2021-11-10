STBU

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

VardasSTBU

ReitingasNo.1911

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.09%

Cirkuliuojantis kiekis150,000,000

Maksimali pasiūla250,000,000

Bendra pasiūla250,000,000

Cirkuliacijos norma0.6%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.5009937387922438,2021-11-10

Mažiausia kaina0.000117516245378328,2022-01-06

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...