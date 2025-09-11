STAT (STAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.08545. Per pastarąsias 24 valandas STAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07872 iki aukščiausios $ 0.08684 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STAT kaina yra $ 2.790730933318142, o žemiausia – $ 0.0440396795678309.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STAT per pastarąją valandą pasikeitė +2.95%, per 24 valandas – +6.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
STAT (STAT) rinkos informacija
No.1370
$ 6.49M
$ 53.30K
$ 8.28M
75.92M
96,918,327.764706
Dabartinė STAT rinkos kapitalizacija yra $ 6.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.30K. STAT apyvartoje yra 75.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 96918327.764706. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.28M
STAT (STAT) kainos istorija USD
Stebėkite STAT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0054032
+6.75%
30 dienų
$ +0.01502
+21.32%
60 dienų
$ +0.01546
+22.08%
90 dienų
$ +0.02032
+31.19%
STAT kainos pokytis šiandien
Šiandien STAT užfiksuotas $ +0.0054032 (+6.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
STAT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01502 (+21.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
STAT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STAT rodiklis pasikeitė $ +0.01546 (+22.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
STAT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02032 (+31.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STAT (STAT) pokyčius?
STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.
STAT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STAT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STAT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
STAT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos STAT (STAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STAT (STAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STAT prognozes.
Supratimas apie STAT (STAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti STAT (STAT)
Ieškote, kaip nusipirkti STAT? Viskas paprasta ir patogu! STAT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.