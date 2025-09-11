Daugiau apie STAT

STAT logotipas

STAT kaina(STAT)

1 STAT į USD – tiesioginė kaina:

+6.75%1D
USD
STAT (STAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:08(UTC+8)

STAT (STAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+2.95%

+6.75%

+19.64%

+19.64%

STAT (STAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.08545. Per pastarąsias 24 valandas STAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07872 iki aukščiausios $ 0.08684 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STAT kaina yra $ 2.790730933318142, o žemiausia – $ 0.0440396795678309.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STAT per pastarąją valandą pasikeitė +2.95%, per 24 valandas – +6.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

STAT (STAT) rinkos informacija

No.1370

ETH

Dabartinė STAT rinkos kapitalizacija yra $ 6.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.30K. STAT apyvartoje yra 75.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 96918327.764706. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.28M

STAT (STAT) kainos istorija USD

Stebėkite STAT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0054032+6.75%
30 dienų$ +0.01502+21.32%
60 dienų$ +0.01546+22.08%
90 dienų$ +0.02032+31.19%
STAT kainos pokytis šiandien

Šiandien STAT užfiksuotas $ +0.0054032 (+6.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

STAT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01502 (+21.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

STAT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STAT rodiklis pasikeitė $ +0.01546 (+22.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

STAT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02032 (+31.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STAT (STAT) pokyčius?

Peržiūrėkite STAT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra STAT (STAT)

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

STAT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STAT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie STAT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STAT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

STAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos STAT (STAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STAT (STAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STAT prognozes.

Peržiūrėkite STAT kainos prognozę dabar!

STAT (STAT) Tokenomika

Supratimas apie STAT (STAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti STAT (STAT)

Ieškote, kaip nusipirkti STAT? Viskas paprasta ir patogu! STAT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STAT į vietos valiutas

1 STAT(STAT) į VND
2,248.61675
1 STAT(STAT) į AUD
A$0.1290295
1 STAT(STAT) į GBP
0.0623785
1 STAT(STAT) į EUR
0.0726325
1 STAT(STAT) į USD
$0.08545
1 STAT(STAT) į MYR
RM0.360599
1 STAT(STAT) į TRY
3.527376
1 STAT(STAT) į JPY
¥12.56115
1 STAT(STAT) į ARS
ARS$121.723525
1 STAT(STAT) į RUB
7.2196705
1 STAT(STAT) į INR
7.543526
1 STAT(STAT) į IDR
Rp1,400.819448
1 STAT(STAT) į KRW
119.0104875
1 STAT(STAT) į PHP
4.892867
1 STAT(STAT) į EGP
￡E.4.115272
1 STAT(STAT) į BRL
R$0.46143
1 STAT(STAT) į CAD
C$0.117921
1 STAT(STAT) į BDT
10.40781
1 STAT(STAT) į NGN
128.8833805
1 STAT(STAT) į COP
$335.097302
1 STAT(STAT) į ZAR
R.1.4962295
1 STAT(STAT) į UAH
3.527376
1 STAT(STAT) į VES
Bs13.3302
1 STAT(STAT) į CLP
$82.11745
1 STAT(STAT) į PKR
Rs24.2686545
1 STAT(STAT) į KZT
46.064386
1 STAT(STAT) į THB
฿2.71731
1 STAT(STAT) į TWD
NT$2.594262
1 STAT(STAT) į AED
د.إ0.3136015
1 STAT(STAT) į CHF
Fr0.0675055
1 STAT(STAT) į HKD
HK$0.664801
1 STAT(STAT) į AMD
֏32.6512995
1 STAT(STAT) į MAD
.د.م0.7716135
1 STAT(STAT) į MXN
$1.5902245
1 STAT(STAT) į SAR
ريال0.3204375
1 STAT(STAT) į PLN
0.311038
1 STAT(STAT) į RON
лв0.3699985
1 STAT(STAT) į SEK
kr0.799812
1 STAT(STAT) į BGN
лв0.1427015
1 STAT(STAT) į HUF
Ft28.741962
1 STAT(STAT) į CZK
1.7833415
1 STAT(STAT) į KWD
د.ك0.02606225
1 STAT(STAT) į ILS
0.283694
1 STAT(STAT) į AOA
Kz77.8936565
1 STAT(STAT) į BHD
.د.ب0.03221465
1 STAT(STAT) į BMD
$0.08545
1 STAT(STAT) į DKK
kr0.545171
1 STAT(STAT) į HNL
L2.2396445
1 STAT(STAT) į MUR
3.893102
1 STAT(STAT) į NAD
$1.502211
1 STAT(STAT) į NOK
kr0.849373
1 STAT(STAT) į NZD
$0.143556
1 STAT(STAT) į PAB
B/.0.08545
1 STAT(STAT) į PGK
K0.362308
1 STAT(STAT) į QAR
ر.ق0.311038
1 STAT(STAT) į RSD
дин.8.5612355

STAT išteklius

Išsamesnei STAT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali STAT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie STAT

Kiek STAT(STAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STAT kaina USD valiuta yra 0.08545USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STAT į USD kaina?
Dabartinė STAT kaina USD valiuta yra $ 0.08545. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra STAT rinkos kapitalizacija?
STAT rinkos kapitalizacija yra $ 6.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STAT apyvartoje?
STAT apyvartoje yra 75.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STAT kaina?
STAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.790730933318142USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STAT kaina?
STAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0440396795678309USD.
Kokia yra STAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STAT yra $ 53.30KUSD.
Ar STAT kaina šiais metais kils?
STAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:08(UTC+8)

STAT (STAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

STAT-į-USD skaičiuoklė

Suma

STAT
STAT
USD
USD

1 STAT = 0.08545 USD

Prekiauti STAT

STATUSDT
+6.78%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis