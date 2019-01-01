Animecoin (ANIME) Tokenomika
Animecoin (ANIME) Informacija
Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.
Animecoin (ANIME) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Animecoin (ANIME) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Animecoin (ANIME) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Animecoin (ANIME) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ANIME tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ANIME tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ANIME tokenomiką, galite peržiūrėti ANIME tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti ANIME
Norite įtraukti Animecoin (ANIME) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ANIME pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Animecoin (ANIME) Kainų istorija
ANIME kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
ANIME kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ANIME? Mūsų ANIME kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Animecoin (ANIME)
Suma
1 ANIME = 0.01697 USD