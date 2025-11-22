SPDR S P 500 ETF kaina(SPYON)
Šiandienos SPDR S P 500 ETF (SPYON) tiesioginė kaina yra $ 667.08, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 1.78%. Dabartinis SPYON į USD konversijos rodiklis yra $ 667.08 už SPYON.
SPDR S P 500 ETF šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #676 vietą $ 24.84M, o apyvartoje yra 37.23K SPYON. Per pastarąsias 24 valandas SPYON prekyba svyravo tarp $ 651.27 (žemiausios) ir $ 667.29 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 690.6831306581166, o visų laikų žemiausia – $ 640.4052156827559.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip SPYON judėjo -0.03% per pastarąją valandą ir -1.75% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 119.66K.
Dabartinė SPDR S P 500 ETF rinkos kapitalizacija yra $ 24.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 119.66K. SPYON apyvartoje yra 37.23K vienetų, o bendras kiekis siekia 37229.85780262. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.84M
Stebėkite SPDR S P 500 ETF kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +11.6658
|+1.78%
|30 dienų
|$ -3.14
|-0.47%
|60 dienų
|$ -0.25
|-0.04%
|90 dienų
|$ +67.08
|+11.18%
Šiandien SPYON užfiksuotas $ +11.6658 (+1.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -3.14 (-0.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPYON rodiklis pasikeitė $ -0.25 (-0.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +67.08 (+11.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SPDR S P 500 ETF (SPYON) pokyčius?
Peržiūrėkite SPDR S P 500 ETF kainų istorijos puslapį dabar.
2040 m. SPDR S P 500 ETF kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.
Išsamesnei SPDR S P 500 ETF analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|11-21 21:37:03
|Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
|11-21 15:19:55
|Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
|11-21 11:48:26
|Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
|11-21 07:03:32
|Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
|11-21 05:38:38
|Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
|11-20 18:24:11
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.
Suma
