SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SPDR S P 500 ETF kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SPYON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SPDR S P 500 ETF kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SPDR S P 500 ETF kainos prognozė
$661.98
$661.98$661.98
+1.01%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:10:19(UTC+8)

SPDR S P 500 ETF Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SPDR S P 500 ETF galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 661.98 prekybos kainą 2025 m.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SPDR S P 500 ETF galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 695.0790 prekybos kainą 2026 m.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SPYON ateities kaina yra $ 729.8329 su 10.25% augimo norma.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SPYON ateities kaina yra $ 766.3245 su 15.76% augimo norma.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SPYON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 804.6408, o augimo norma – 21.55%.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SPYON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 844.8728, o augimo norma – 27.63%.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SPDR S P 500 ETF kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1,376.2088 prekybos kainą.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SPDR S P 500 ETF kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2,241.6992 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 661.98
    0.00%
  • 2026
    $ 695.0790
    5.00%
  • 2027
    $ 729.8329
    10.25%
  • 2028
    $ 766.3245
    15.76%
  • 2029
    $ 804.6408
    21.55%
  • 2030
    $ 844.8728
    27.63%
  • 2031
    $ 887.1165
    34.01%
  • 2032
    $ 931.4723
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 978.0459
    47.75%
  • 2034
    $ 1,026.9482
    55.13%
  • 2035
    $ 1,078.2956
    62.89%
  • 2036
    $ 1,132.2104
    71.03%
  • 2037
    $ 1,188.8209
    79.59%
  • 2038
    $ 1,248.2620
    88.56%
  • 2039
    $ 1,310.6751
    97.99%
  • 2040
    $ 1,376.2088
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SPDR S P 500 ETF kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 661.98
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 662.0706
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 662.6147
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 664.7004
    0.41%
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma SPYON kaina yra $661.98. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė SPYON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $662.0706. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SPYON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $662.6147. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SPYON kaina yra $664.7004. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SPDR S P 500 ETF kainų statistika

$ 661.98
$ 661.98$ 661.98

+1.01%

$ 24.65M
$ 24.65M$ 24.65M

37.23K
37.23K 37.23K

$ 76.05K
$ 76.05K$ 76.05K

--

Naujausia SPYON kaina yra $ 661.98. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 76.05K.
Be to, SPYON turi 37.23K apyvartą ir $ 24.65M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Bandote įsigyti SPYON? Dabar galite SPYON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SPDR S P 500 ETF ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SPYON dabar

SPDR S P 500 ETF istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SPDR S P 500 ETF, dabartinė SPDR S P 500 ETF kaina yra 661.98USD. Apyvartinė SPDR S P 500 ETF (SPYON) pasiūla yra 0.00 SPYON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24.65M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 6.6399
    $ 667.29
    $ 650.7
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -16.7400
    $ 679.09
    $ 650.7
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -9.0399
    $ 712.92
    $ 634.83
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SPDR S P 500 ETF kaina pasikeitė $6.6399, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SPDR S P 500 ETF buvo prekiaujama aukščiausia $679.09 ir žemiausia $650.7. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo SPYON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SPDR S P 500 ETF įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-9.0399 vertę. Tai rodo, kad SPYON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SPDR S P 500 ETF kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SPYON kainų istoriją

Kaip veikia SPDR S P 500 ETF (SPYON) kainų prognozės modulis?

SPDR S P 500 ETF Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SPYON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SPDR S P 500 ETF ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SPYON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SPDR S P 500 ETF kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SPYON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SPYON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SPDR S P 500 ETF potencialą.

Kodėl SPYON kainų prognozė yra svarbi?

SPYON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SPYON dabar?
Pagal jūsų prognozes, SPYON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SPYON kainų prognozė?
Remiantis SPDR S P 500 ETF (SPYON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SPYON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SPYON 2026 m.?
1 vieneto SPDR S P 500 ETF (SPYON) kaina šiandien yra $661.98. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SPYON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SPYON kaina 2027 m.?
SPDR S P 500 ETF (SPYON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SPYON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SPYON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SPDR S P 500 ETF (SPYON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SPYON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SPDR S P 500 ETF (SPYON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SPYON 2030 m.?
1 vieneto SPDR S P 500 ETF (SPYON) kaina šiandien yra $661.98. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SPYON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SPYON kainų prognozė 2040 metams?
SPDR S P 500 ETF (SPYON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SPYON kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:10:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.