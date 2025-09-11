Daugiau apie SPX

SPX6900 logotipas

SPX6900 kaina(SPX)

1 SPX į USD – tiesioginė kaina:

$1.4324
$1.4324$1.4324
-1.84%1D
USD
SPX6900 (SPX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:41(UTC+8)

SPX6900 (SPX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.3674
$ 1.3674$ 1.3674
24 val. žemiausia
$ 1.4853
$ 1.4853$ 1.4853
24 val. aukščiausia

$ 1.3674
$ 1.3674$ 1.3674

$ 1.4853
$ 1.4853$ 1.4853

$ 2.276243240417843
$ 2.276243240417843$ 2.276243240417843

$ 0.000002634158164523
$ 0.000002634158164523$ 0.000002634158164523

-0.05%

-1.83%

+28.86%

+28.86%

SPX6900 (SPX) realiojo laiko kaina yra $ 1.4329. Per pastarąsias 24 valandas SPX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.3674 iki aukščiausios $ 1.4853 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPX kaina yra $ 2.276243240417843, o žemiausia – $ 0.000002634158164523.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPX per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SPX6900 (SPX) rinkos informacija

No.71

$ 1.33B
$ 1.33B$ 1.33B

$ 805.09K
$ 805.09K$ 805.09K

$ 1.43B
$ 1.43B$ 1.43B

930.99M
930.99M 930.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

930,993,090.07
930,993,090.07 930,993,090.07

93.09%

0.03%

ETH

Dabartinė SPX6900 rinkos kapitalizacija yra $ 1.33B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 805.09K. SPX apyvartoje yra 930.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 930993090.07. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.43B

SPX6900 (SPX) kainos istorija USD

Stebėkite SPX6900 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.02685-1.83%
30 dienų$ -0.3415-19.25%
60 dienų$ -0.0744-4.94%
90 dienų$ +0.0451+3.24%
SPX6900 kainos pokytis šiandien

Šiandien SPX užfiksuotas $ -0.02685 (-1.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SPX6900 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.3415 (-19.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SPX6900 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPX rodiklis pasikeitė $ -0.0744 (-4.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SPX6900 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0451 (+3.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SPX6900 (SPX) pokyčius?

Peržiūrėkite SPX6900 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SPX6900 (SPX)

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

SPX6900 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SPX6900 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SPXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SPX6900 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SPX6900, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SPX6900 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SPX6900 (SPX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SPX6900 (SPX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SPX6900 prognozes.

Peržiūrėkite SPX6900 kainos prognozę dabar!

SPX6900 (SPX) Tokenomika

Supratimas apie SPX6900 (SPX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SPX6900 (SPX)

Ieškote, kaip nusipirkti SPX6900? Viskas paprasta ir patogu! SPX6900 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SPX į vietos valiutas

SPX6900 išteklius

Išsamesnei SPX6900 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SPX6900 svetainė
Blokuoti naršyklę

Kiek SPX6900(SPX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPX kaina USD valiuta yra 1.4329USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPX į USD kaina?
Dabartinė SPX kaina USD valiuta yra $ 1.4329. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SPX6900 rinkos kapitalizacija?
SPX rinkos kapitalizacija yra $ 1.33BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPX apyvartoje?
SPX apyvartoje yra 930.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPX kaina?
SPX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.276243240417843USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPX kaina?
SPX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002634158164523USD.
Kokia yra SPX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPX yra $ 805.09KUSD.
Ar SPX kaina šiais metais kils?
SPX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:41(UTC+8)

SPX6900 (SPX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

1 SPX = 1.4329 USD

Prekiauti SPX

SPXUSDC
$1.4304
$1.4304$1.4304
-2.04%
SPXUSDT
$1.4324
$1.4324$1.4324
-1.89%

