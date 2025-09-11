SPX6900 (SPX) realiojo laiko kaina yra $ 1.4329. Per pastarąsias 24 valandas SPX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.3674 iki aukščiausios $ 1.4853 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPX kaina yra $ 2.276243240417843, o žemiausia – $ 0.000002634158164523.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPX per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SPX6900 (SPX) rinkos informacija
Dabartinė SPX6900 rinkos kapitalizacija yra $ 1.33B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 805.09K. SPX apyvartoje yra 930.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 930993090.07. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.43B
SPX6900 (SPX) kainos istorija USD
Stebėkite SPX6900 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.02685
-1.83%
30 dienų
$ -0.3415
-19.25%
60 dienų
$ -0.0744
-4.94%
90 dienų
$ +0.0451
+3.24%
SPX6900 kainos pokytis šiandien
Šiandien SPX užfiksuotas $ -0.02685 (-1.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SPX6900 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.3415 (-19.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SPX6900 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPX rodiklis pasikeitė $ -0.0744 (-4.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SPX6900 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0451 (+3.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SPX6900 (SPX) pokyčius?
SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.
SPX6900 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SPX6900 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SPXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SPX6900 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SPX6900, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SPX6900 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SPX6900 (SPX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SPX6900 (SPX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SPX6900 prognozes.
Supratimas apie SPX6900 (SPX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SPX6900 (SPX)
Ieškote, kaip nusipirkti SPX6900? Viskas paprasta ir patogu! SPX6900 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.