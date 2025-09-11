Splintershards (SPS) realiojo laiko kaina yra $ 0,008009. Per pastarąsias 24 valandas SPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,007739 iki aukščiausios $ 0,008186 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPS kaina yra $ 1,27450355, o žemiausia – $ 0,004181437667093899.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPS per pastarąją valandą pasikeitė -%2,05, per 24 valandas – -%1,37, o per pastarąsias 7 dienas – -%2,05. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Splintershards (SPS) rinkos informacija
Dabartinė Splintershards rinkos kapitalizacija yra $ 10,64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56,59K. SPS apyvartoje yra 1,33B vienetų, o bendras kiekis siekia 1327940171.1578517. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24,03M
Splintershards (SPS) kainos istorija USD
Stebėkite Splintershards kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0,00011128
-%1,37
30 dienų
$ +0,000638
+%8,65
60 dienų
$ +0,00078
+%10,78
90 dienų
$ -0,00074
-%8,46
Splintershards kainos pokytis šiandien
Šiandien SPS užfiksuotas $ -0,00011128 (-%1,37) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Splintershards 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0,000638 (+%8,65), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Splintershards 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPS rodiklis pasikeitė $ +0,00078 (+%10,78 ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Splintershards 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0,00074 (-%8,46), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Splintershards (SPS) pokyčius?
Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.
Splintershards kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Splintershards (SPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Splintershards (SPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Splintershards prognozes.
Supratimas apie Splintershards (SPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Splintershards (SPS)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.