Splintershards logotipas

Splintershards kaina(SPS)

1 SPS į USD – tiesioginė kaina:

$0,008011
$0,008011
-%1,371D
USD
Splintershards (SPS) kainos grafikas realiu laiku
Splintershards (SPS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0,007739
$ 0,007739
24 val. žemiausia
$ 0,008186
$ 0,008186
24 val. aukščiausia

$ 0,007739
$ 0,007739

$ 0,008186
$ 0,008186

$ 1,27450355
$ 1,27450355

$ 0,004181437667093899
$ 0,004181437667093899

-%2,05

-%1,37

-%2,05

-%2,05

Splintershards (SPS) realiojo laiko kaina yra $ 0,008009. Per pastarąsias 24 valandas SPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,007739 iki aukščiausios $ 0,008186 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPS kaina yra $ 1,27450355, o žemiausia – $ 0,004181437667093899.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPS per pastarąją valandą pasikeitė -%2,05, per 24 valandas – -%1,37, o per pastarąsias 7 dienas – -%2,05. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Splintershards (SPS) rinkos informacija

No.1139

$ 10,64M
$ 10,64M

$ 56,59K
$ 56,59K

$ 24,03M
$ 24,03M

1,33B
1,33B

3.000.000.000
3.000.000.000

1.327.940.171,1578517
1.327.940.171,1578517

%44,26

BSC

Dabartinė Splintershards rinkos kapitalizacija yra $ 10,64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56,59K. SPS apyvartoje yra 1,33B vienetų, o bendras kiekis siekia 1327940171.1578517. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24,03M

Splintershards (SPS) kainos istorija USD

Stebėkite Splintershards kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0,00011128-%1,37
30 dienų$ +0,000638+%8,65
60 dienų$ +0,00078+%10,78
90 dienų$ -0,00074-%8,46
Splintershards kainos pokytis šiandien

Šiandien SPS užfiksuotas $ -0,00011128 (-%1,37) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Splintershards 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0,000638 (+%8,65), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Splintershards 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPS rodiklis pasikeitė $ +0,00078 (+%10,78 ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Splintershards 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0,00074 (-%8,46), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Splintershards (SPS) pokyčius?

Peržiūrėkite Splintershards kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Splintershards (SPS)

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Splintershards galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Splintershards investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SPSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Splintershards mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Splintershards, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Splintershards kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Splintershards (SPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Splintershards (SPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Splintershards prognozes.

Peržiūrėkite Splintershards kainos prognozę dabar!

Splintershards (SPS) Tokenomika

Supratimas apie Splintershards (SPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Splintershards (SPS)

Ieškote, kaip nusipirkti Splintershards? Viskas paprasta ir patogu! Splintershards lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SPS į vietos valiutas

1 Splintershards(SPS) į VND
210,756835
1 Splintershards(SPS) į AUD
A$0,01209359
1 Splintershards(SPS) į GBP
0,00584657
1 Splintershards(SPS) į EUR
0,00680765
1 Splintershards(SPS) į USD
$0,008009
1 Splintershards(SPS) į MYR
RM0,03379798
1 Splintershards(SPS) į TRY
0,33061152
1 Splintershards(SPS) į JPY
¥1,177323
1 Splintershards(SPS) į ARS
ARS$11,4088205
1 Splintershards(SPS) į RUB
0,67668041
1 Splintershards(SPS) į INR
0,70703452
1 Splintershards(SPS) į IDR
Rp131,29506096
1 Splintershards(SPS) į KRW
11,15453475
1 Splintershards(SPS) į PHP
0,45859534
1 Splintershards(SPS) į EGP
￡E.0,38571344
1 Splintershards(SPS) į BRL
R$0,0432486
1 Splintershards(SPS) į CAD
C$0,01105242
1 Splintershards(SPS) į BDT
0,9754962
1 Splintershards(SPS) į NGN
12,07989461
1 Splintershards(SPS) į COP
$31,40777404
1 Splintershards(SPS) į ZAR
R.0,14023759
1 Splintershards(SPS) į UAH
0,33061152
1 Splintershards(SPS) į VES
Bs1,249404
1 Splintershards(SPS) į CLP
$7,696649
1 Splintershards(SPS) į PKR
Rs2,27463609
1 Splintershards(SPS) į KZT
4,31749172
1 Splintershards(SPS) į THB
฿0,2546862
1 Splintershards(SPS) į TWD
NT$0,24315324
1 Splintershards(SPS) į AED
د.إ0,02939303
1 Splintershards(SPS) į CHF
Fr0,00632711
1 Splintershards(SPS) į HKD
HK$0,06231002
1 Splintershards(SPS) į AMD
֏3,06031899
1 Splintershards(SPS) į MAD
.د.م0,07232127
1 Splintershards(SPS) į MXN
$0,14904749
1 Splintershards(SPS) į SAR
ريال0,03003375
1 Splintershards(SPS) į PLN
0,02915276
1 Splintershards(SPS) į RON
лв0,03467897
1 Splintershards(SPS) į SEK
kr0,07496424
1 Splintershards(SPS) į BGN
лв0,01337503
1 Splintershards(SPS) į HUF
Ft2,69390724
1 Splintershards(SPS) į CZK
0,16714783
1 Splintershards(SPS) į KWD
د.ك0,002442745
1 Splintershards(SPS) į ILS
0,02658988
1 Splintershards(SPS) į AOA
Kz7,30076413
1 Splintershards(SPS) į BHD
.د.ب0,003019393
1 Splintershards(SPS) į BMD
$0,008009
1 Splintershards(SPS) į DKK
kr0,05109742
1 Splintershards(SPS) į HNL
L0,20991589
1 Splintershards(SPS) į MUR
0,36489004
1 Splintershards(SPS) į NAD
$0,14079822
1 Splintershards(SPS) į NOK
kr0,07960946
1 Splintershards(SPS) į NZD
$0,01345512
1 Splintershards(SPS) į PAB
B/.0,008009
1 Splintershards(SPS) į PGK
K0,03395816
1 Splintershards(SPS) į QAR
ر.ق0,02915276
1 Splintershards(SPS) į RSD
дин.0,80242171

Splintershards išteklius

Išsamesnei Splintershards analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Splintershards svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Splintershards

Kiek Splintershards(SPS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPS kaina USD valiuta yra 0,008009USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPS į USD kaina?
Dabartinė SPS kaina USD valiuta yra $ 0,008009. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Splintershards rinkos kapitalizacija?
SPS rinkos kapitalizacija yra $ 10,64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPS apyvartoje?
SPS apyvartoje yra 1,33BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPS kaina?
SPS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,27450355USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPS kaina?
SPS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0,004181437667093899USD.
Kokia yra SPS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPS yra $ 56,59KUSD.
Ar SPS kaina šiais metais kils?
SPS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Splintershards (SPS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SPS-į-USD skaičiuoklė

Suma

SPS
SPS
USD
USD

1 SPS = 0,008009 USD

Prekiauti SPS

SPSUSDT
$0,008011
$0,008011
-%1,35

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis