Spark (SPK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0677. Per pastarąsias 24 valandas SPK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06177 iki aukščiausios $ 0.06814 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPK kaina yra $ 0.18646320548069611, o žemiausia – $ 0.0292385971843975.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPK per pastarąją valandą pasikeitė +1.19%, per 24 valandas – +1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Spark (SPK) rinkos informacija
No.357
$ 112.83M
$ 2.29M
$ 677.00M
1.67B
10,000,000,000
10,000,000,000
16.66%
BSC
Dabartinė Spark rinkos kapitalizacija yra $ 112.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.29M. SPK apyvartoje yra 1.67B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 677.00M
Spark (SPK) kainos istorija USD
Stebėkite Spark kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000724
+1.08%
30 dienų
$ -0.03428
-33.62%
60 dienų
$ +0.03501
+107.09%
90 dienų
$ +0.0577
+577.00%
Spark kainos pokytis šiandien
Šiandien SPK užfiksuotas $ +0.000724 (+1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Spark 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03428 (-33.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Spark 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPK rodiklis pasikeitė $ +0.03501 (+107.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Spark 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0577 (+577.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spark (SPK) pokyčius?
Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi.
Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).
Spark galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Spark investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SPKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Spark mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Spark, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Spark kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Spark (SPK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spark (SPK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spark prognozes.
Supratimas apie Spark (SPK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Spark (SPK)
Ieškote, kaip nusipirkti Spark? Viskas paprasta ir patogu! Spark lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.