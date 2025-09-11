Daugiau apie SPELL

Spell Token

Spell Token kaina(SPELL)

$0.0004987
-0.20%1D
USD
Spell Token (SPELL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:07:47(UTC+8)

Spell Token (SPELL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.32%

-0.20%

+4.39%

+4.39%

Spell Token (SPELL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004986. Per pastarąsias 24 valandas SPELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004854 iki aukščiausios $ 0.0005352 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPELL kaina yra $ 0.07514751310881196, o žemiausia – $ 0.000349821697120155.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPELL per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spell Token (SPELL) rinkos informacija

No.431

ETH

Dabartinė Spell Token rinkos kapitalizacija yra $ 82.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.46M. SPELL apyvartoje yra 166.17B vienetų, o bendras kiekis siekia 196008739620. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.73M

Spell Token (SPELL) kainos istorija USD

Stebėkite Spell Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000999-0.20%
30 dienų$ -0.000011-2.16%
60 dienų$ -0.0000033-0.66%
90 dienų$ +0.0000266+5.63%
Spell Token kainos pokytis šiandien

Šiandien SPELL užfiksuotas $ -0.000000999 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Spell Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000011 (-2.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Spell Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPELL rodiklis pasikeitė $ -0.0000033 (-0.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Spell Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000266 (+5.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spell Token (SPELL) pokyčius?

Peržiūrėkite Spell Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Spell Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SPELLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Spell Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Spell Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Spell Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spell Token (SPELL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spell Token (SPELL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spell Token prognozes.

Peržiūrėkite Spell Token kainos prognozę dabar!

Spell Token (SPELL) Tokenomika

Supratimas apie Spell Token (SPELL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPELLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Spell Token (SPELL)

Ieškote, kaip nusipirkti Spell Token? Viskas paprasta ir patogu! Spell Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Spell Token išteklius

Išsamesnei Spell Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Spell Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spell Token

Kiek Spell Token(SPELL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPELL kaina USD valiuta yra 0.0004986USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPELL į USD kaina?
Dabartinė SPELL kaina USD valiuta yra $ 0.0004986. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spell Token rinkos kapitalizacija?
SPELL rinkos kapitalizacija yra $ 82.85MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPELL apyvartoje?
SPELL apyvartoje yra 166.17BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPELL kaina?
SPELL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07514751310881196USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPELL kaina?
SPELL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000349821697120155USD.
Kokia yra SPELL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPELL yra $ 1.46MUSD.
Ar SPELL kaina šiais metais kils?
SPELL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPELL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:07:47(UTC+8)

Spell Token (SPELL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

