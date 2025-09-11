Spell Token (SPELL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004986. Per pastarąsias 24 valandas SPELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004854 iki aukščiausios $ 0.0005352 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPELL kaina yra $ 0.07514751310881196, o žemiausia – $ 0.000349821697120155.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPELL per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Spell Token (SPELL) rinkos informacija
Dabartinė Spell Token rinkos kapitalizacija yra $ 82.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.46M. SPELL apyvartoje yra 166.17B vienetų, o bendras kiekis siekia 196008739620. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.73M
Spell Token (SPELL) kainos istorija USD
Stebėkite Spell Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000999
-0.20%
30 dienų
$ -0.000011
-2.16%
60 dienų
$ -0.0000033
-0.66%
90 dienų
$ +0.0000266
+5.63%
Spell Token kainos pokytis šiandien
Šiandien SPELL užfiksuotas $ -0.000000999 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Spell Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000011 (-2.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Spell Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPELL rodiklis pasikeitė $ -0.0000033 (-0.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Spell Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000266 (+5.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spell Token (SPELL) pokyčius?
Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.
