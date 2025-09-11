SoSoValue (SOSO) realiojo laiko kaina yra $ 0.6461. Per pastarąsias 24 valandas SOSO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6065 iki aukščiausios $ 0.6529 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOSO kaina yra $ 0.7679497730144123, o žemiausia – $ 0.359832124129385.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOSO per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – +4.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SoSoValue (SOSO) rinkos informacija
Dabartinė SoSoValue rinkos kapitalizacija yra $ 177.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.54K. SOSO apyvartoje yra 274.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 646.10M
SoSoValue (SOSO) kainos istorija USD
Stebėkite SoSoValue kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.028295
+4.58%
30 dienų
$ +0.0597
+10.18%
60 dienų
$ +0.0668
+11.53%
90 dienų
$ +0.1902
+41.71%
SoSoValue kainos pokytis šiandien
Šiandien SOSO užfiksuotas $ +0.028295 (+4.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SoSoValue 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0597 (+10.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SoSoValue 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOSO rodiklis pasikeitė $ +0.0668 (+11.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SoSoValue 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1902 (+41.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SoSoValue (SOSO) pokyčius?
SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.
SoSoValue kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SoSoValue (SOSO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SoSoValue (SOSO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SoSoValue prognozes.
Supratimas apie SoSoValue (SOSO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOSOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
