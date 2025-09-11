Daugiau apie SOSO

SoSoValue logotipas

SoSoValue kaina(SOSO)

$0.6461
+4.58%1D
SoSoValue (SOSO) kainos grafikas realiu laiku
SoSoValue (SOSO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6065
24 val. žemiausia
$ 0.6529
24 val. aukščiausia

$ 0.6065
$ 0.6529
$ 0.7679497730144123
$ 0.359832124129385
+0.59%

+4.58%

+11.55%

+11.55%

SoSoValue (SOSO) realiojo laiko kaina yra $ 0.6461. Per pastarąsias 24 valandas SOSO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6065 iki aukščiausios $ 0.6529 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOSO kaina yra $ 0.7679497730144123, o žemiausia – $ 0.359832124129385.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOSO per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – +4.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SoSoValue (SOSO) rinkos informacija

No.259

$ 177.53M
$ 16.54K
$ 646.10M
274.77M
1,000,000,000
1,000,000,000
27.47%

Dabartinė SoSoValue rinkos kapitalizacija yra $ 177.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.54K. SOSO apyvartoje yra 274.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 646.10M

SoSoValue (SOSO) kainos istorija USD

Stebėkite SoSoValue kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.028295+4.58%
30 dienų$ +0.0597+10.18%
60 dienų$ +0.0668+11.53%
90 dienų$ +0.1902+41.71%
SoSoValue kainos pokytis šiandien

Šiandien SOSO užfiksuotas $ +0.028295 (+4.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SoSoValue 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0597 (+10.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SoSoValue 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOSO rodiklis pasikeitė $ +0.0668 (+11.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SoSoValue 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1902 (+41.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SoSoValue (SOSO) pokyčius?

Peržiūrėkite SoSoValue kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SoSoValue (SOSO)

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

SoSoValue galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SoSoValue investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOSOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SoSoValue mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SoSoValue, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SoSoValue kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SoSoValue (SOSO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SoSoValue (SOSO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SoSoValue prognozes.

Peržiūrėkite SoSoValue kainos prognozę dabar!

SoSoValue (SOSO) Tokenomika

Supratimas apie SoSoValue (SOSO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOSOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SoSoValue (SOSO)

Ieškote, kaip nusipirkti SoSoValue? Viskas paprasta ir patogu! SoSoValue lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOSO į vietos valiutas

1 SoSoValue(SOSO) į VND
17,002.1215
1 SoSoValue(SOSO) į AUD
A$0.975611
1 SoSoValue(SOSO) į GBP
0.471653
1 SoSoValue(SOSO) į EUR
0.549185
1 SoSoValue(SOSO) į USD
$0.6461
1 SoSoValue(SOSO) į MYR
RM2.726542
1 SoSoValue(SOSO) į TRY
26.671008
1 SoSoValue(SOSO) į JPY
¥94.9767
1 SoSoValue(SOSO) į ARS
ARS$920.36945
1 SoSoValue(SOSO) į RUB
54.588989
1 SoSoValue(SOSO) į INR
57.037708
1 SoSoValue(SOSO) į IDR
Rp10,591.801584
1 SoSoValue(SOSO) į KRW
899.855775
1 SoSoValue(SOSO) į PHP
36.995686
1 SoSoValue(SOSO) į EGP
￡E.31.116176
1 SoSoValue(SOSO) į BRL
R$3.48894
1 SoSoValue(SOSO) į CAD
C$0.891618
1 SoSoValue(SOSO) į BDT
78.69498
1 SoSoValue(SOSO) į NGN
974.506169
1 SoSoValue(SOSO) į COP
$2,533.719916
1 SoSoValue(SOSO) į ZAR
R.11.313211
1 SoSoValue(SOSO) į UAH
26.671008
1 SoSoValue(SOSO) į VES
Bs100.7916
1 SoSoValue(SOSO) į CLP
$620.9021
1 SoSoValue(SOSO) į PKR
Rs183.498861
1 SoSoValue(SOSO) į KZT
348.299588
1 SoSoValue(SOSO) į THB
฿20.54598
1 SoSoValue(SOSO) į TWD
NT$19.615596
1 SoSoValue(SOSO) į AED
د.إ2.371187
1 SoSoValue(SOSO) į CHF
Fr0.510419
1 SoSoValue(SOSO) į HKD
HK$5.026658
1 SoSoValue(SOSO) į AMD
֏246.881271
1 SoSoValue(SOSO) į MAD
.د.م5.834283
1 SoSoValue(SOSO) į MXN
$12.023921
1 SoSoValue(SOSO) į SAR
ريال2.422875
1 SoSoValue(SOSO) į PLN
2.351804
1 SoSoValue(SOSO) į RON
лв2.797613
1 SoSoValue(SOSO) į SEK
kr6.047496
1 SoSoValue(SOSO) į BGN
лв1.078987
1 SoSoValue(SOSO) į HUF
Ft217.322196
1 SoSoValue(SOSO) į CZK
13.484107
1 SoSoValue(SOSO) į KWD
د.ك0.1970605
1 SoSoValue(SOSO) į ILS
2.145052
1 SoSoValue(SOSO) į AOA
Kz588.965377
1 SoSoValue(SOSO) į BHD
.د.ب0.2435797
1 SoSoValue(SOSO) į BMD
$0.6461
1 SoSoValue(SOSO) į DKK
kr4.122118
1 SoSoValue(SOSO) į HNL
L16.934281
1 SoSoValue(SOSO) į MUR
29.436316
1 SoSoValue(SOSO) į NAD
$11.358438
1 SoSoValue(SOSO) į NOK
kr6.422234
1 SoSoValue(SOSO) į NZD
$1.085448
1 SoSoValue(SOSO) į PAB
B/.0.6461
1 SoSoValue(SOSO) į PGK
K2.739464
1 SoSoValue(SOSO) į QAR
ر.ق2.351804
1 SoSoValue(SOSO) į RSD
дин.64.732759

Išsamesnei SoSoValue analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SoSoValue svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SoSoValue

Kiek SoSoValue(SOSO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOSO kaina USD valiuta yra 0.6461USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOSO į USD kaina?
Dabartinė SOSO kaina USD valiuta yra $ 0.6461. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SoSoValue rinkos kapitalizacija?
SOSO rinkos kapitalizacija yra $ 177.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOSO apyvartoje?
SOSO apyvartoje yra 274.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOSO kaina?
SOSO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7679497730144123USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOSO kaina?
SOSO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.359832124129385USD.
Kokia yra SOSO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOSO yra $ 16.54KUSD.
Ar SOSO kaina šiais metais kils?
SOSO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOSO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SoSoValue (SOSO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
