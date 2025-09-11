SOS (SOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000002861. Per pastarąsias 24 valandas SOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000027 iki aukščiausios $ 0.000000002982 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOS kaina yra $ 0.000011535843959081, o žemiausia – $ 0.000000001239354748.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOS per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SOS (SOS) rinkos informacija
No.2705
$ 286.10K
$ 54.53K
$ 286.10K
100.00T
100,000,000,000,000
ETH
Dabartinė SOS rinkos kapitalizacija yra $ 286.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.53K. SOS apyvartoje yra 100.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 286.10K
SOS (SOS) kainos istorija USD
Stebėkite SOS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000000000685
+0.24%
30 dienų
$ -0.000000000296
-9.38%
60 dienų
$ +0.000000001116
+63.95%
90 dienų
$ +0.000000000321
+12.63%
SOS kainos pokytis šiandien
Šiandien SOS užfiksuotas $ +0.00000000000685 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SOS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000000296 (-9.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SOS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOS rodiklis pasikeitė $ +0.000000001116 (+63.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SOS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000000321 (+12.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SOS (SOS) pokyčius?
$SOS is the token to pay tribute, to protect, to promote all NFT creators, collectors and markets for nurturing the entire NFT ecosystem.
SOS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SOS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SOS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SOS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SOS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SOS (SOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOS (SOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOS prognozes.
Supratimas apie SOS (SOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SOS (SOS)
Ieškote, kaip nusipirkti SOS? Viskas paprasta ir patogu! SOS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.