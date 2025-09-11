Daugiau apie SONIC

Sonic SVM logotipas

Sonic SVM kaina(SONIC)

1 SONIC į USD – tiesioginė kaina:

$0.22267
$0.22267$0.22267
+3.45%1D
USD
Sonic SVM (SONIC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Sonic SVM (SONIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2102
$ 0.2102$ 0.2102
24 val. žemiausia
$ 0.22391
$ 0.22391$ 0.22391
24 val. aukščiausia

$ 0.2102
$ 0.2102$ 0.2102

$ 0.22391
$ 0.22391$ 0.22391

$ 1.2521740208546337
$ 1.2521740208546337$ 1.2521740208546337

$ 0.155250981859847
$ 0.155250981859847$ 0.155250981859847

+0.76%

+3.45%

+15.75%

+15.75%

Sonic SVM (SONIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.22267. Per pastarąsias 24 valandas SONIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2102 iki aukščiausios $ 0.22391 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SONIC kaina yra $ 1.2521740208546337, o žemiausia – $ 0.155250981859847.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SONIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.76%, per 24 valandas – +3.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sonic SVM (SONIC) rinkos informacija

No.434

$ 85.11M
$ 85.11M$ 85.11M

$ 430.66K
$ 430.66K$ 430.66K

$ 534.41M
$ 534.41M$ 534.41M

382.23M
382.23M 382.23M

2,399,999,121.0658565
2,399,999,121.0658565 2,399,999,121.0658565

SOL

Dabartinė Sonic SVM rinkos kapitalizacija yra $ 85.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 430.66K. SONIC apyvartoje yra 382.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 2399999121.0658565. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 534.41M

Sonic SVM (SONIC) kainos istorija USD

Stebėkite Sonic SVM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0074259+3.45%
30 dienų$ +0.01075+5.07%
60 dienų$ -0.0101-4.34%
90 dienų$ +0.00886+4.14%
Sonic SVM kainos pokytis šiandien

Šiandien SONIC užfiksuotas $ +0.0074259 (+3.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sonic SVM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01075 (+5.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sonic SVM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SONIC rodiklis pasikeitė $ -0.0101 (-4.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sonic SVM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00886 (+4.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sonic SVM (SONIC) pokyčius?

Peržiūrėkite Sonic SVM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sonic SVM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SONICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sonic SVM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sonic SVM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sonic SVM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sonic SVM (SONIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sonic SVM (SONIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sonic SVM prognozes.

Peržiūrėkite Sonic SVM kainos prognozę dabar!

Sonic SVM (SONIC) Tokenomika

Supratimas apie Sonic SVM (SONIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SONICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sonic SVM (SONIC)

Ieškote, kaip nusipirkti Sonic SVM? Viskas paprasta ir patogu! Sonic SVM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SONIC į vietos valiutas

1 Sonic SVM(SONIC) į VND
5,859.56105
1 Sonic SVM(SONIC) į AUD
A$0.3362317
1 Sonic SVM(SONIC) į GBP
0.1625491
1 Sonic SVM(SONIC) į EUR
0.1892695
1 Sonic SVM(SONIC) į USD
$0.22267
1 Sonic SVM(SONIC) į MYR
RM0.9396674
1 Sonic SVM(SONIC) į TRY
9.1918176
1 Sonic SVM(SONIC) į JPY
¥32.73249
1 Sonic SVM(SONIC) į ARS
ARS$317.193415
1 Sonic SVM(SONIC) į RUB
18.8133883
1 Sonic SVM(SONIC) į INR
19.6461741
1 Sonic SVM(SONIC) į IDR
Rp3,650.3272848
1 Sonic SVM(SONIC) į KRW
309.6938894
1 Sonic SVM(SONIC) į PHP
12.7389507
1 Sonic SVM(SONIC) į EGP
￡E.10.7193338
1 Sonic SVM(SONIC) į BRL
R$1.202418
1 Sonic SVM(SONIC) į CAD
C$0.3072846
1 Sonic SVM(SONIC) į BDT
27.121206
1 Sonic SVM(SONIC) į NGN
335.8509343
1 Sonic SVM(SONIC) į COP
$873.2137652
1 Sonic SVM(SONIC) į ZAR
R.3.8944983
1 Sonic SVM(SONIC) į UAH
9.1918176
1 Sonic SVM(SONIC) į VES
Bs34.73652
1 Sonic SVM(SONIC) į CLP
$213.98587
1 Sonic SVM(SONIC) į PKR
Rs63.2405067
1 Sonic SVM(SONIC) į KZT
120.0369436
1 Sonic SVM(SONIC) į THB
฿7.0764526
1 Sonic SVM(SONIC) į TWD
NT$6.7624879
1 Sonic SVM(SONIC) į AED
د.إ0.8171989
1 Sonic SVM(SONIC) į CHF
Fr0.1759093
1 Sonic SVM(SONIC) į HKD
HK$1.7323726
1 Sonic SVM(SONIC) į AMD
֏85.0844337
1 Sonic SVM(SONIC) į MAD
.د.م2.0107101
1 Sonic SVM(SONIC) į MXN
$4.141662
1 Sonic SVM(SONIC) į SAR
ريال0.8350125
1 Sonic SVM(SONIC) į PLN
0.8105188
1 Sonic SVM(SONIC) į RON
лв0.9663878
1 Sonic SVM(SONIC) į SEK
kr2.0819645
1 Sonic SVM(SONIC) į BGN
лв0.3718589
1 Sonic SVM(SONIC) į HUF
Ft74.8460671
1 Sonic SVM(SONIC) į CZK
4.6448962
1 Sonic SVM(SONIC) į KWD
د.ك0.06791435
1 Sonic SVM(SONIC) į ILS
0.7414911
1 Sonic SVM(SONIC) į AOA
Kz203.7230097
1 Sonic SVM(SONIC) į BHD
.د.ب0.08394659
1 Sonic SVM(SONIC) į BMD
$0.22267
1 Sonic SVM(SONIC) į DKK
kr1.4206346
1 Sonic SVM(SONIC) į HNL
L5.8361807
1 Sonic SVM(SONIC) į MUR
10.1448452
1 Sonic SVM(SONIC) į NAD
$3.9145386
1 Sonic SVM(SONIC) į NOK
kr2.2111131
1 Sonic SVM(SONIC) į NZD
$0.3740856
1 Sonic SVM(SONIC) į PAB
B/.0.22267
1 Sonic SVM(SONIC) į PGK
K0.9441208
1 Sonic SVM(SONIC) į QAR
ر.ق0.8105188
1 Sonic SVM(SONIC) į RSD
дин.22.3004005

Sonic SVM išteklius

Išsamesnei Sonic SVM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sonic SVM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sonic SVM

Kiek Sonic SVM(SONIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SONIC kaina USD valiuta yra 0.22267USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SONIC į USD kaina?
Dabartinė SONIC kaina USD valiuta yra $ 0.22267. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sonic SVM rinkos kapitalizacija?
SONIC rinkos kapitalizacija yra $ 85.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SONIC apyvartoje?
SONIC apyvartoje yra 382.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SONIC kaina?
SONIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2521740208546337USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SONIC kaina?
SONIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.155250981859847USD.
Kokia yra SONIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SONIC yra $ 430.66KUSD.
Ar SONIC kaina šiais metais kils?
SONIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SONIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Sonic SVM (SONIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SONIC-į-USD skaičiuoklė

Suma

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0.22267 USD

Prekiauti SONIC

SONICUSDT
$0.22267
$0.22267$0.22267
+3.50%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis