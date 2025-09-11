Sonic SVM (SONIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.22267. Per pastarąsias 24 valandas SONIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2102 iki aukščiausios $ 0.22391 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SONIC kaina yra $ 1.2521740208546337, o žemiausia – $ 0.155250981859847.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SONIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.76%, per 24 valandas – +3.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sonic SVM (SONIC) rinkos informacija
No.434
$ 85.11M
$ 430.66K
$ 534.41M
382.23M
2,399,999,121.0658565
SOL
Dabartinė Sonic SVM rinkos kapitalizacija yra $ 85.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 430.66K. SONIC apyvartoje yra 382.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 2399999121.0658565. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 534.41M
Sonic SVM (SONIC) kainos istorija USD
Stebėkite Sonic SVM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0074259
+3.45%
30 dienų
$ +0.01075
+5.07%
60 dienų
$ -0.0101
-4.34%
90 dienų
$ +0.00886
+4.14%
Sonic SVM kainos pokytis šiandien
Šiandien SONIC užfiksuotas $ +0.0074259 (+3.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sonic SVM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01075 (+5.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sonic SVM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SONIC rodiklis pasikeitė $ -0.0101 (-4.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sonic SVM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00886 (+4.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sonic SVM (SONIC) pokyčius?
Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.
Sonic SVM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sonic SVM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sonic SVM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sonic SVM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sonic SVM (SONIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sonic SVM (SONIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sonic SVM prognozes.
Supratimas apie Sonic SVM (SONIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SONICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sonic SVM (SONIC)
Ieškote, kaip nusipirkti Sonic SVM? Viskas paprasta ir patogu! Sonic SVM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.