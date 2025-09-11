Daugiau apie SOLVEX

SOLVEX Kainos informacija

SOLVEX Baltoji knyga

SOLVEX Oficiali svetainė

SOLVEX Tokenomika

SOLVEX Kainų prognozė

SOLVEX Istorija

SOLVEX pirkimo vadovas

SOLVEXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SOLVEX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SOLVEX logotipas

SOLVEX kaina(SOLVEX)

1 SOLVEX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0296
$0.0296$0.0296
+4.22%1D
USD
SOLVEX (SOLVEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:31:45(UTC+8)

SOLVEX (SOLVEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0273
$ 0.0273$ 0.0273
24 val. žemiausia
$ 0.0298
$ 0.0298$ 0.0298
24 val. aukščiausia

$ 0.0273
$ 0.0273$ 0.0273

$ 0.0298
$ 0.0298$ 0.0298

$ 4.816578682593375
$ 4.816578682593375$ 4.816578682593375

$ 0.002923721992189495
$ 0.002923721992189495$ 0.002923721992189495

0.00%

+4.22%

+4.59%

+4.59%

SOLVEX (SOLVEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0296. Per pastarąsias 24 valandas SOLVEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0273 iki aukščiausios $ 0.0298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLVEX kaina yra $ 4.816578682593375, o žemiausia – $ 0.002923721992189495.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLVEX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SOLVEX (SOLVEX) rinkos informacija

No.1144

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

49.53M
49.53M 49.53M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BSC

Dabartinė SOLVEX rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.09K. SOLVEX apyvartoje yra 49.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.48M

SOLVEX (SOLVEX) kainos istorija USD

Stebėkite SOLVEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001199+4.22%
30 dienų$ -0.0112-27.46%
60 dienų$ -0.0562-65.51%
90 dienų$ -0.0471-61.41%
SOLVEX kainos pokytis šiandien

Šiandien SOLVEX užfiksuotas $ +0.001199 (+4.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SOLVEX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0112 (-27.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SOLVEX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLVEX rodiklis pasikeitė $ -0.0562 (-65.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SOLVEX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0471 (-61.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SOLVEX (SOLVEX) pokyčius?

Peržiūrėkite SOLVEX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SOLVEX (SOLVEX)

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

SOLVEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SOLVEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOLVEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SOLVEX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SOLVEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SOLVEX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SOLVEX (SOLVEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOLVEX (SOLVEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOLVEX prognozes.

Peržiūrėkite SOLVEX kainos prognozę dabar!

SOLVEX (SOLVEX) Tokenomika

Supratimas apie SOLVEX (SOLVEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLVEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SOLVEX (SOLVEX)

Ieškote, kaip nusipirkti SOLVEX? Viskas paprasta ir patogu! SOLVEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOLVEX į vietos valiutas

1 SOLVEX(SOLVEX) į VND
778.924
1 SOLVEX(SOLVEX) į AUD
A$0.044696
1 SOLVEX(SOLVEX) į GBP
0.021608
1 SOLVEX(SOLVEX) į EUR
0.02516
1 SOLVEX(SOLVEX) į USD
$0.0296
1 SOLVEX(SOLVEX) į MYR
RM0.124912
1 SOLVEX(SOLVEX) į TRY
1.221888
1 SOLVEX(SOLVEX) į JPY
¥4.3512
1 SOLVEX(SOLVEX) į ARS
ARS$42.1652
1 SOLVEX(SOLVEX) į RUB
2.500904
1 SOLVEX(SOLVEX) į INR
2.611608
1 SOLVEX(SOLVEX) į IDR
Rp485.245824
1 SOLVEX(SOLVEX) į KRW
41.168272
1 SOLVEX(SOLVEX) į PHP
1.693416
1 SOLVEX(SOLVEX) į EGP
￡E.1.424944
1 SOLVEX(SOLVEX) į BRL
R$0.15984
1 SOLVEX(SOLVEX) į CAD
C$0.040848
1 SOLVEX(SOLVEX) į BDT
3.60528
1 SOLVEX(SOLVEX) į NGN
44.645384
1 SOLVEX(SOLVEX) į COP
$116.078176
1 SOLVEX(SOLVEX) į ZAR
R.0.517704
1 SOLVEX(SOLVEX) į UAH
1.221888
1 SOLVEX(SOLVEX) į VES
Bs4.6176
1 SOLVEX(SOLVEX) į CLP
$28.4456
1 SOLVEX(SOLVEX) į PKR
Rs8.406696
1 SOLVEX(SOLVEX) į KZT
15.956768
1 SOLVEX(SOLVEX) į THB
฿0.940688
1 SOLVEX(SOLVEX) į TWD
NT$0.898952
1 SOLVEX(SOLVEX) į AED
د.إ0.108632
1 SOLVEX(SOLVEX) į CHF
Fr0.023384
1 SOLVEX(SOLVEX) į HKD
HK$0.230288
1 SOLVEX(SOLVEX) į AMD
֏11.310456
1 SOLVEX(SOLVEX) į MAD
.د.م0.267288
1 SOLVEX(SOLVEX) į MXN
$0.55056
1 SOLVEX(SOLVEX) į SAR
ريال0.111
1 SOLVEX(SOLVEX) į PLN
0.107744
1 SOLVEX(SOLVEX) į RON
лв0.128464
1 SOLVEX(SOLVEX) į SEK
kr0.27676
1 SOLVEX(SOLVEX) į BGN
лв0.049432
1 SOLVEX(SOLVEX) į HUF
Ft9.949448
1 SOLVEX(SOLVEX) į CZK
0.617456
1 SOLVEX(SOLVEX) į KWD
د.ك0.009028
1 SOLVEX(SOLVEX) į ILS
0.098568
1 SOLVEX(SOLVEX) į AOA
Kz27.081336
1 SOLVEX(SOLVEX) į BHD
.د.ب0.0111592
1 SOLVEX(SOLVEX) į BMD
$0.0296
1 SOLVEX(SOLVEX) į DKK
kr0.188848
1 SOLVEX(SOLVEX) į HNL
L0.775816
1 SOLVEX(SOLVEX) į MUR
1.348576
1 SOLVEX(SOLVEX) į NAD
$0.520368
1 SOLVEX(SOLVEX) į NOK
kr0.293928
1 SOLVEX(SOLVEX) į NZD
$0.049728
1 SOLVEX(SOLVEX) į PAB
B/.0.0296
1 SOLVEX(SOLVEX) į PGK
K0.125504
1 SOLVEX(SOLVEX) į QAR
ر.ق0.107744
1 SOLVEX(SOLVEX) į RSD
дин.2.96444

SOLVEX išteklius

Išsamesnei SOLVEX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SOLVEX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SOLVEX

Kiek SOLVEX(SOLVEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLVEX kaina USD valiuta yra 0.0296USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLVEX į USD kaina?
Dabartinė SOLVEX kaina USD valiuta yra $ 0.0296. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SOLVEX rinkos kapitalizacija?
SOLVEX rinkos kapitalizacija yra $ 1.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLVEX apyvartoje?
SOLVEX apyvartoje yra 49.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLVEX kaina?
SOLVEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.816578682593375USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLVEX kaina?
SOLVEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002923721992189495USD.
Kokia yra SOLVEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLVEX yra $ 10.09KUSD.
Ar SOLVEX kaina šiais metais kils?
SOLVEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLVEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:31:45(UTC+8)

SOLVEX (SOLVEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SOLVEX-į-USD skaičiuoklė

Suma

SOLVEX
SOLVEX
USD
USD

1 SOLVEX = 0.0296 USD

Prekiauti SOLVEX

SOLVEXUSDT
$0.0296
$0.0296$0.0296
+4.22%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis