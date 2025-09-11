SOLVEX (SOLVEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0296. Per pastarąsias 24 valandas SOLVEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0273 iki aukščiausios $ 0.0298 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLVEX kaina yra $ 4.816578682593375, o žemiausia – $ 0.002923721992189495.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLVEX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SOLVEX (SOLVEX) rinkos informacija
No.1144
$ 1.47M
$ 1.47M
$ 10.09K
$ 10.09K
$ 1.48M
$ 1.48M
49.53M
49.53M
50,000,000
50,000,000
BSC
Dabartinė SOLVEX rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.09K. SOLVEX apyvartoje yra 49.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.48M
SOLVEX (SOLVEX) kainos istorija USD
Stebėkite SOLVEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001199
+4.22%
30 dienų
$ -0.0112
-27.46%
60 dienų
$ -0.0562
-65.51%
90 dienų
$ -0.0471
-61.41%
SOLVEX kainos pokytis šiandien
Šiandien SOLVEX užfiksuotas $ +0.001199 (+4.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SOLVEX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0112 (-27.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SOLVEX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLVEX rodiklis pasikeitė $ -0.0562 (-65.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SOLVEX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0471 (-61.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SOLVEX (SOLVEX) pokyčius?
Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation.
Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.
SOLVEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SOLVEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SOLVEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SOLVEX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SOLVEX (SOLVEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOLVEX (SOLVEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOLVEX prognozes.
Supratimas apie SOLVEX (SOLVEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLVEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SOLVEX (SOLVEX)
Ieškote, kaip nusipirkti SOLVEX? Viskas paprasta ir patogu! SOLVEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
