Solv Protocol (SOLV) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSolv Protocol (SOLV), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Solv Protocol (SOLV) Informacija

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Oficiali svetainė:
https://Solv.finance/?chl=CMC
Baltoji knyga:
https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52

Solv Protocol (SOLV) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Solv Protocol (SOLV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 62.97M
$ 62.97M
Bendra pasiūla:
$ 8.40B
$ 8.40B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.48B
$ 1.48B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 410.26M
$ 410.26M
Visų laikų rekordas:
$ 0.19474
$ 0.19474
Visų laikų minimumas:
$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773
Dabartinė kaina:
$ 0.04247
$ 0.04247

Solv Protocol (SOLV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Solv Protocol (SOLV) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOLV tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SOLV tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SOLV tokenomiką, galite peržiūrėti SOLV tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SOLV

Norite įtraukti Solv Protocol (SOLV) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SOLV pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Solv Protocol (SOLV) Kainų istorija

SOLV kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SOLV kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SOLV? Mūsų SOLV kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.