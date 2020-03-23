SOL

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

VardasSOL

ReitingasNo.6

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0302%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1,324.38%

Cirkuliuojantis kiekis543,276,685.5896815

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla610,317,502.4374944

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2020-03-23 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas294.33494870928604,2025-01-19

Mažiausia kaina0.505193636791,2020-05-11

Vieša blokų grandinėSOL

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...