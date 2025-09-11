StatusNetwork (SNT) realiojo laiko kaina yra $ 0.02601. Per pastarąsias 24 valandas SNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02561 iki aukščiausios $ 0.0262 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNT kaina yra $ 0.675944983959198, o žemiausia – $ 0.00619645271405.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
StatusNetwork (SNT) rinkos informacija
No.326
$ 124.70M
$ 89.52K
$ 176.99M
4.79B
--
6,804,870,174.878168
2017-06-29 00:00:00
$ 0.0366
ETH
Dabartinė StatusNetwork rinkos kapitalizacija yra $ 124.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.52K. SNT apyvartoje yra 4.79B vienetų, o bendras kiekis siekia 6804870174.878168. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 176.99M
StatusNetwork (SNT) kainos istorija USD
Stebėkite StatusNetwork kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000992
-0.38%
30 dienų
$ -0.00206
-7.34%
60 dienų
$ -0.00646
-19.90%
90 dienų
$ -0.00214
-7.61%
StatusNetwork kainos pokytis šiandien
Šiandien SNT užfiksuotas $ -0.0000992 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
StatusNetwork 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00206 (-7.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
StatusNetwork 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNT rodiklis pasikeitė $ -0.00646 (-19.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
StatusNetwork 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00214 (-7.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StatusNetwork (SNT) pokyčius?
Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.
StatusNetwork galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StatusNetwork investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie StatusNetwork mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti StatusNetwork, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
StatusNetwork kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos StatusNetwork (SNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StatusNetwork (SNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StatusNetwork prognozes.
Supratimas apie StatusNetwork (SNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti StatusNetwork (SNT)
Ieškote, kaip nusipirkti StatusNetwork? Viskas paprasta ir patogu! StatusNetwork lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.