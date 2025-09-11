Spain National Fan (SNFT) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03079
$ 0.03079
24 val. žemiausia
$ 0.03417
$ 0.03417
24 val. aukščiausia
$ 0.03079
$ 0.03079
$ 0.03417
$ 0.03417
$ 0.8633461742541345
$ 0.8633461742541345
$ 0.006959526514589207
$ 0.006959526514589207
-0.70%
+0.27%
-4.29%
-4.29%
Spain National Fan (SNFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.03282. Per pastarąsias 24 valandas SNFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03079 iki aukščiausios $ 0.03417 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNFT kaina yra $ 0.8633461742541345, o žemiausia – $ 0.006959526514589207.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNFT per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Spain National Fan (SNFT) rinkos informacija
No.2291
$ 751.69K
$ 751.69K
$ 55.95K
$ 55.95K
$ 3.28M
$ 3.28M
22.90M
22.90M
100,000,000
100,000,000
22,903,472
22,903,472
22.90%
BITCI
Dabartinė Spain National Fan rinkos kapitalizacija yra $ 751.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.95K. SNFT apyvartoje yra 22.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 22903472. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.28M
Spain National Fan (SNFT) kainos istorija USD
Stebėkite Spain National Fan kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000884
+0.27%
30 dienų
$ +0.00531
+19.30%
60 dienų
$ +0.00771
+30.70%
90 dienų
$ +0.01217
+58.93%
Spain National Fan kainos pokytis šiandien
Šiandien SNFT užfiksuotas $ +0.0000884 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Spain National Fan 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00531 (+19.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Spain National Fan 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNFT rodiklis pasikeitė $ +0.00771 (+30.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Spain National Fan 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01217 (+58.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spain National Fan (SNFT) pokyčius?
The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
Spain National Fan galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Spain National Fan investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SNFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Spain National Fan mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Spain National Fan, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Spain National Fan kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Spain National Fan (SNFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spain National Fan (SNFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spain National Fan prognozes.
Supratimas apie Spain National Fan (SNFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Spain National Fan (SNFT)
Ieškote, kaip nusipirkti Spain National Fan? Viskas paprasta ir patogu! Spain National Fan lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
