Daugiau apie SNFT

SNFT Kainos informacija

SNFT Oficiali svetainė

SNFT Tokenomika

SNFT Kainų prognozė

SNFT Istorija

SNFT pirkimo vadovas

SNFTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SNFT Spot

SNFT USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Spain National Fan logotipas

Spain National Fan kaina(SNFT)

1 SNFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.03282
$0.03282$0.03282
+0.27%1D
USD
Spain National Fan (SNFT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:31:17(UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03079
$ 0.03079$ 0.03079
24 val. žemiausia
$ 0.03417
$ 0.03417$ 0.03417
24 val. aukščiausia

$ 0.03079
$ 0.03079$ 0.03079

$ 0.03417
$ 0.03417$ 0.03417

$ 0.8633461742541345
$ 0.8633461742541345$ 0.8633461742541345

$ 0.006959526514589207
$ 0.006959526514589207$ 0.006959526514589207

-0.70%

+0.27%

-4.29%

-4.29%

Spain National Fan (SNFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.03282. Per pastarąsias 24 valandas SNFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03079 iki aukščiausios $ 0.03417 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNFT kaina yra $ 0.8633461742541345, o žemiausia – $ 0.006959526514589207.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNFT per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spain National Fan (SNFT) rinkos informacija

No.2291

$ 751.69K
$ 751.69K$ 751.69K

$ 55.95K
$ 55.95K$ 55.95K

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

22.90M
22.90M 22.90M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

22,903,472
22,903,472 22,903,472

22.90%

BITCI

Dabartinė Spain National Fan rinkos kapitalizacija yra $ 751.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.95K. SNFT apyvartoje yra 22.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 22903472. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.28M

Spain National Fan (SNFT) kainos istorija USD

Stebėkite Spain National Fan kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000884+0.27%
30 dienų$ +0.00531+19.30%
60 dienų$ +0.00771+30.70%
90 dienų$ +0.01217+58.93%
Spain National Fan kainos pokytis šiandien

Šiandien SNFT užfiksuotas $ +0.0000884 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Spain National Fan 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00531 (+19.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Spain National Fan 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNFT rodiklis pasikeitė $ +0.00771 (+30.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Spain National Fan 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01217 (+58.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Spain National Fan (SNFT) pokyčius?

Peržiūrėkite Spain National Fan kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Spain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Spain National Fan investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SNFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Spain National Fan mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Spain National Fan, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Spain National Fan kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spain National Fan (SNFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spain National Fan (SNFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spain National Fan prognozes.

Peržiūrėkite Spain National Fan kainos prognozę dabar!

Spain National Fan (SNFT) Tokenomika

Supratimas apie Spain National Fan (SNFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Spain National Fan (SNFT)

Ieškote, kaip nusipirkti Spain National Fan? Viskas paprasta ir patogu! Spain National Fan lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SNFT į vietos valiutas

1 Spain National Fan(SNFT) į VND
863.6583
1 Spain National Fan(SNFT) į AUD
A$0.0495582
1 Spain National Fan(SNFT) į GBP
0.0239586
1 Spain National Fan(SNFT) į EUR
0.027897
1 Spain National Fan(SNFT) į USD
$0.03282
1 Spain National Fan(SNFT) į MYR
RM0.1385004
1 Spain National Fan(SNFT) į TRY
1.3548096
1 Spain National Fan(SNFT) į JPY
¥4.82454
1 Spain National Fan(SNFT) į ARS
ARS$46.75209
1 Spain National Fan(SNFT) į RUB
2.7729618
1 Spain National Fan(SNFT) į INR
2.8957086
1 Spain National Fan(SNFT) į IDR
Rp538.0327008
1 Spain National Fan(SNFT) į KRW
45.6467124
1 Spain National Fan(SNFT) į PHP
1.8776322
1 Spain National Fan(SNFT) į EGP
￡E.1.5799548
1 Spain National Fan(SNFT) į BRL
R$0.177228
1 Spain National Fan(SNFT) į CAD
C$0.0452916
1 Spain National Fan(SNFT) į BDT
3.997476
1 Spain National Fan(SNFT) į NGN
49.5020778
1 Spain National Fan(SNFT) į COP
$128.7055992
1 Spain National Fan(SNFT) į ZAR
R.0.5740218
1 Spain National Fan(SNFT) į UAH
1.3548096
1 Spain National Fan(SNFT) į VES
Bs5.11992
1 Spain National Fan(SNFT) į CLP
$31.54002
1 Spain National Fan(SNFT) į PKR
Rs9.3212082
1 Spain National Fan(SNFT) į KZT
17.6926056
1 Spain National Fan(SNFT) į THB
฿1.0430196
1 Spain National Fan(SNFT) į TWD
NT$0.9967434
1 Spain National Fan(SNFT) į AED
د.إ0.1204494
1 Spain National Fan(SNFT) į CHF
Fr0.0259278
1 Spain National Fan(SNFT) į HKD
HK$0.2553396
1 Spain National Fan(SNFT) į AMD
֏12.5408502
1 Spain National Fan(SNFT) į MAD
.د.م0.2963646
1 Spain National Fan(SNFT) į MXN
$0.610452
1 Spain National Fan(SNFT) į SAR
ريال0.123075
1 Spain National Fan(SNFT) į PLN
0.1194648
1 Spain National Fan(SNFT) į RON
лв0.1424388
1 Spain National Fan(SNFT) į SEK
kr0.306867
1 Spain National Fan(SNFT) į BGN
лв0.0548094
1 Spain National Fan(SNFT) į HUF
Ft11.0317866
1 Spain National Fan(SNFT) į CZK
0.6846252
1 Spain National Fan(SNFT) į KWD
د.ك0.0100101
1 Spain National Fan(SNFT) į ILS
0.1092906
1 Spain National Fan(SNFT) į AOA
Kz30.0273462
1 Spain National Fan(SNFT) į BHD
.د.ب0.01237314
1 Spain National Fan(SNFT) į BMD
$0.03282
1 Spain National Fan(SNFT) į DKK
kr0.2093916
1 Spain National Fan(SNFT) į HNL
L0.8602122
1 Spain National Fan(SNFT) į MUR
1.4952792
1 Spain National Fan(SNFT) į NAD
$0.5769756
1 Spain National Fan(SNFT) į NOK
kr0.3259026
1 Spain National Fan(SNFT) į NZD
$0.0551376
1 Spain National Fan(SNFT) į PAB
B/.0.03282
1 Spain National Fan(SNFT) į PGK
K0.1391568
1 Spain National Fan(SNFT) į QAR
ر.ق0.1194648
1 Spain National Fan(SNFT) į RSD
дин.3.286923

Spain National Fan išteklius

Išsamesnei Spain National Fan analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Spain National Fan svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spain National Fan

Kiek Spain National Fan(SNFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNFT kaina USD valiuta yra 0.03282USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNFT į USD kaina?
Dabartinė SNFT kaina USD valiuta yra $ 0.03282. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spain National Fan rinkos kapitalizacija?
SNFT rinkos kapitalizacija yra $ 751.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNFT apyvartoje?
SNFT apyvartoje yra 22.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNFT kaina?
SNFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8633461742541345USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNFT kaina?
SNFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006959526514589207USD.
Kokia yra SNFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNFT yra $ 55.95KUSD.
Ar SNFT kaina šiais metais kils?
SNFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:31:17(UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SNFT-į-USD skaičiuoklė

Suma

SNFT
SNFT
USD
USD

1 SNFT = 0.03282 USD

Prekiauti SNFT

SNFTUSDT
$0.03282
$0.03282$0.03282
-0.38%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis