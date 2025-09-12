Spain National Fan (SNFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Spain National Fan kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SNFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Spain National Fan kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Spain National Fan kainos prognozė
$0.0339
$0.0339$0.0339
+1.13%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:18:17(UTC+8)

Spain National Fan Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Spain National Fan galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0339 prekybos kainą 2025 m.

Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Spain National Fan galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.035595 prekybos kainą 2026 m.

Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SNFT ateities kaina yra $ 0.037374 su 10.25% augimo norma.

Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SNFT ateities kaina yra $ 0.039243 su 15.76% augimo norma.

Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SNFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.041205, o augimo norma – 21.55%.

Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SNFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.043265, o augimo norma – 27.63%.

Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Spain National Fan kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.070475 prekybos kainą.

Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Spain National Fan kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.114797 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0339
    0.00%
  • 2026
    $ 0.035595
    5.00%
  • 2027
    $ 0.037374
    10.25%
  • 2028
    $ 0.039243
    15.76%
  • 2029
    $ 0.041205
    21.55%
  • 2030
    $ 0.043265
    27.63%
  • 2031
    $ 0.045429
    34.01%
  • 2032
    $ 0.047700
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.050085
    47.75%
  • 2034
    $ 0.052590
    55.13%
  • 2035
    $ 0.055219
    62.89%
  • 2036
    $ 0.057980
    71.03%
  • 2037
    $ 0.060879
    79.59%
  • 2038
    $ 0.063923
    88.56%
  • 2039
    $ 0.067119
    97.99%
  • 2040
    $ 0.070475
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Spain National Fan kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0339
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.033904
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.033932
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.034039
    0.41%
Spain National Fan (SNFT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SNFT kaina yra $0.0339. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Spain National Fan (SNFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SNFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.033904. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Spain National Fan (SNFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SNFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.033932. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Spain National Fan (SNFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SNFT kaina yra $0.034039. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Spain National Fan kainų statistika

$ 0.0339
$ 0.0339$ 0.0339

+1.13%

$ 777.34K
$ 777.34K$ 777.34K

22.90M
22.90M 22.90M

$ 55.07K
$ 55.07K$ 55.07K

--

Naujausia SNFT kaina yra $ 0.0339. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.13%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.07K.
Be to, SNFT turi 22.90M apyvartą ir $ 777.34K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Spain National Fan (SNFT)

Bandote įsigyti SNFT? Dabar galite SNFT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Spain National Fan ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SNFT dabar

Spain National Fan istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Spain National Fan, dabartinė Spain National Fan kaina yra 0.03394USD. Apyvartinė Spain National Fan (SNFT) pasiūla yra 0.00 SNFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $777.34K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.001669
    $ 0.03434
    $ 0.03171
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000239
    $ 0.03434
    $ 0.03079
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0.000039
    $ 0.03854
    $ 0.02823
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Spain National Fan kaina pasikeitė $0.001669, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Spain National Fan buvo prekiaujama aukščiausia $0.03434 ir žemiausia $0.03079. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo SNFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Spain National Fan įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000039 vertę. Tai rodo, kad SNFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Spain National Fan kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SNFT kainų istoriją

Kaip veikia Spain National Fan (SNFT) kainų prognozės modulis?

Spain National Fan Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SNFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Spain National Fan ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SNFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Spain National Fan kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SNFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SNFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Spain National Fan potencialą.

Kodėl SNFT kainų prognozė yra svarbi?

SNFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SNFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, SNFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SNFT kainų prognozė?
Remiantis Spain National Fan (SNFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SNFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SNFT 2026 m.?
1 vieneto Spain National Fan (SNFT) kaina šiandien yra $0.0339. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SNFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SNFT kaina 2027 m.?
Spain National Fan (SNFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SNFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SNFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Spain National Fan (SNFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SNFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Spain National Fan (SNFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SNFT 2030 m.?
1 vieneto Spain National Fan (SNFT) kaina šiandien yra $0.0339. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SNFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SNFT kainų prognozė 2040 metams?
Spain National Fan (SNFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SNFT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:18:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.