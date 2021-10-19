SNFT

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

VardasSNFT

ReitingasNo.2314

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.33%

Cirkuliuojantis kiekis22,903,472

Maksimali pasiūla100,000,000

Bendra pasiūla22,903,472

Cirkuliacijos norma0.229%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.8633461742541345,2022-09-28

Mažiausia kaina0.006959526514589207,2021-10-19

Vieša blokų grandinėBITCI

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...