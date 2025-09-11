Snapmuse.io (SMX) realiojo laiko kaina yra $ 0.001554. Per pastarąsias 24 valandas SMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001414 iki aukščiausios $ 0.001607 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMX kaina yra $ 0.0533285892383005, o žemiausia – $ 0.000667375582576052.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMX per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Snapmuse.io (SMX) rinkos informacija
No.4209
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 64.46K
$ 64.46K$ 64.46K
$ 777.00K
$ 777.00K$ 777.00K
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
0.00%
BSC
Dabartinė Snapmuse.io rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.46K. SMX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 777.00K
Snapmuse.io (SMX) kainos istorija USD
Stebėkite Snapmuse.io kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000797
-0.51%
30 dienų
$ -0.000032
-2.02%
60 dienų
$ +0.000144
+10.21%
90 dienų
$ +0.00022
+16.49%
Snapmuse.io kainos pokytis šiandien
Šiandien SMX užfiksuotas $ -0.00000797 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Snapmuse.io 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000032 (-2.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Snapmuse.io 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SMX rodiklis pasikeitė $ +0.000144 (+10.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Snapmuse.io 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00022 (+16.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Snapmuse.io (SMX) pokyčius?
Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it!
Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).
Snapmuse.io galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Snapmuse.io investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SMXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Snapmuse.io mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Snapmuse.io, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Snapmuse.io kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Snapmuse.io (SMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Snapmuse.io (SMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Snapmuse.io prognozes.
Supratimas apie Snapmuse.io (SMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Snapmuse.io (SMX)
Ieškote, kaip nusipirkti Snapmuse.io? Viskas paprasta ir patogu! Snapmuse.io lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.