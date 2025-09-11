Daugiau apie SMURFCAT

Real Smurf Cat logotipas

Real Smurf Cat kaina(SMURFCAT)

$0.00003151
-0.12%1D
USD
Real Smurf Cat (SMURFCAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:42:54(UTC+8)

Real Smurf Cat (SMURFCAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.74%

-0.12%

-0.82%

-0.82%

Real Smurf Cat (SMURFCAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003149. Per pastarąsias 24 valandas SMURFCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003088 iki aukščiausios $ 0.00003219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMURFCAT kaina yra $ 0.000397513294959806, o žemiausia – $ 0.000000030302868553.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMURFCAT per pastarąją valandą pasikeitė +1.74%, per 24 valandas – -0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) rinkos informacija

No.1701

$ 2.95M
ETH

Dabartinė Real Smurf Cat rinkos kapitalizacija yra $ 2.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.29K. SMURFCAT apyvartoje yra 93.81B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.15M

Real Smurf Cat (SMURFCAT) kainos istorija USD

Stebėkite Real Smurf Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000379-0.12%
30 dienų$ -0.00001528-32.68%
60 dienų$ -0.00003047-49.18%
90 dienų$ +0.00000328+11.62%
Real Smurf Cat kainos pokytis šiandien

Šiandien SMURFCAT užfiksuotas $ -0.0000000379 (-0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Real Smurf Cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001528 (-32.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Real Smurf Cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SMURFCAT rodiklis pasikeitė $ -0.00003047 (-49.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Real Smurf Cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000328 (+11.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Real Smurf Cat (SMURFCAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Real Smurf Cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Real Smurf Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SMURFCATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Real Smurf Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Real Smurf Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Real Smurf Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Real Smurf Cat (SMURFCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Real Smurf Cat (SMURFCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Real Smurf Cat prognozes.

Peržiūrėkite Real Smurf Cat kainos prognozę dabar!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomika

Supratimas apie Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMURFCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Real Smurf Cat? Viskas paprasta ir patogu! Real Smurf Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Real Smurf Cat išteklius

Išsamesnei Real Smurf Cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Real Smurf Cat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Real Smurf Cat

Kiek Real Smurf Cat(SMURFCAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SMURFCAT kaina USD valiuta yra 0.00003149USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SMURFCAT į USD kaina?
Dabartinė SMURFCAT kaina USD valiuta yra $ 0.00003149. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Real Smurf Cat rinkos kapitalizacija?
SMURFCAT rinkos kapitalizacija yra $ 2.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SMURFCAT apyvartoje?
SMURFCAT apyvartoje yra 93.81BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SMURFCAT kaina?
SMURFCAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000397513294959806USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SMURFCAT kaina?
SMURFCAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000030302868553USD.
Kokia yra SMURFCAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SMURFCAT yra $ 54.29KUSD.
Ar SMURFCAT kaina šiais metais kils?
SMURFCAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SMURFCAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

