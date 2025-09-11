Real Smurf Cat (SMURFCAT) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00003088
$ 0.00003088$ 0.00003088
24 val. žemiausia
$ 0.00003219
$ 0.00003219$ 0.00003219
24 val. aukščiausia
$ 0.00003088
$ 0.00003088$ 0.00003088
$ 0.00003219
$ 0.00003219$ 0.00003219
$ 0.000397513294959806
$ 0.000397513294959806$ 0.000397513294959806
$ 0.000000030302868553
$ 0.000000030302868553$ 0.000000030302868553
+1.74%
-0.12%
-0.82%
-0.82%
Real Smurf Cat (SMURFCAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003149. Per pastarąsias 24 valandas SMURFCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003088 iki aukščiausios $ 0.00003219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMURFCAT kaina yra $ 0.000397513294959806, o žemiausia – $ 0.000000030302868553.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMURFCAT per pastarąją valandą pasikeitė +1.74%, per 24 valandas – -0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) rinkos informacija
No.1701
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
$ 54.29K
$ 54.29K$ 54.29K
$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M
93.81B
93.81B 93.81B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
ETH
Dabartinė Real Smurf Cat rinkos kapitalizacija yra $ 2.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.29K. SMURFCAT apyvartoje yra 93.81B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.15M
Real Smurf Cat (SMURFCAT) kainos istorija USD
Stebėkite Real Smurf Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000379
-0.12%
30 dienų
$ -0.00001528
-32.68%
60 dienų
$ -0.00003047
-49.18%
90 dienų
$ +0.00000328
+11.62%
Real Smurf Cat kainos pokytis šiandien
Šiandien SMURFCAT užfiksuotas $ -0.0000000379 (-0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Real Smurf Cat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001528 (-32.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Real Smurf Cat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SMURFCAT rodiklis pasikeitė $ -0.00003047 (-49.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Real Smurf Cat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000328 (+11.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Real Smurf Cat (SMURFCAT) pokyčius?
SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.
Real Smurf Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Real Smurf Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Real Smurf Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Real Smurf Cat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Real Smurf Cat (SMURFCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Real Smurf Cat (SMURFCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Real Smurf Cat prognozes.
Supratimas apie Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMURFCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Real Smurf Cat (SMURFCAT)
Ieškote, kaip nusipirkti Real Smurf Cat? Viskas paprasta ir patogu! Real Smurf Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.