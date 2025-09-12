Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Real Smurf Cat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SMURFCAT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Real Smurf Cat kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Real Smurf Cat kainos prognozė
$0.0000325
+4.06%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:21:45(UTC+8)

Real Smurf Cat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Real Smurf Cat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000032 prekybos kainą 2025 m.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Real Smurf Cat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000034 prekybos kainą 2026 m.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SMURFCAT ateities kaina yra $ 0.000035 su 10.25% augimo norma.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SMURFCAT ateities kaina yra $ 0.000037 su 15.76% augimo norma.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SMURFCAT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000039, o augimo norma – 21.55%.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SMURFCAT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000041, o augimo norma – 27.63%.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Real Smurf Cat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000067 prekybos kainą.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Real Smurf Cat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000110 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000032
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000034
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000035
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000037
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000039
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000041
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000043
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000045
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000048
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000050
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000052
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000055
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000058
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000061
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000064
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000067
    107.89%
Trumpalaikės Real Smurf Cat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000032
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000032
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000032
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000032
    0.41%
Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SMURFCAT kaina yra $0.000032. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SMURFCAT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000032. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SMURFCAT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000032. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SMURFCAT kaina yra $0.000032. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Real Smurf Cat kainų statistika

$ 0.0000325
+4.06%

$ 3.05M
93.81B
$ 55.21K
--

Naujausia SMURFCAT kaina yra $ 0.0000325. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.06%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.21K.
Be to, SMURFCAT turi 93.81B apyvartą ir $ 3.05M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Bandote įsigyti SMURFCAT? Dabar galite SMURFCAT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Real Smurf Cat ir pradėkite MEXC dabar!

Real Smurf Cat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Real Smurf Cat, dabartinė Real Smurf Cat kaina yra 0.000032USD. Apyvartinė Real Smurf Cat (SMURFCAT) pasiūla yra 0.00 SMURFCAT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.05M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000001
    $ 0.000032
    $ 0.000031
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.000001
    $ 0.000032
    $ 0.000029
  • 30 dienų
    -0.35%
    $ -0.000018
    $ 0.000051
    $ 0.000029
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Real Smurf Cat kaina pasikeitė $0.000001, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Real Smurf Cat buvo prekiaujama aukščiausia $0.000032 ir žemiausia $0.000029. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo SMURFCAT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Real Smurf Cat įvyko -0.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000018 vertę. Tai rodo, kad SMURFCAT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Real Smurf Cat kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Kaip veikia Real Smurf Cat (SMURFCAT) kainų prognozės modulis?

Real Smurf Cat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SMURFCAT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Real Smurf Cat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SMURFCAT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Real Smurf Cat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SMURFCAT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SMURFCAT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Real Smurf Cat potencialą.

Kodėl SMURFCAT kainų prognozė yra svarbi?

SMURFCAT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SMURFCAT dabar?
Pagal jūsų prognozes, SMURFCAT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SMURFCAT kainų prognozė?
Remiantis Real Smurf Cat (SMURFCAT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SMURFCAT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SMURFCAT 2026 m.?
1 vieneto Real Smurf Cat (SMURFCAT) kaina šiandien yra $0.000032. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SMURFCAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SMURFCAT kaina 2027 m.?
Real Smurf Cat (SMURFCAT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SMURFCAT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SMURFCAT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Real Smurf Cat (SMURFCAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SMURFCAT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Real Smurf Cat (SMURFCAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SMURFCAT 2030 m.?
1 vieneto Real Smurf Cat (SMURFCAT) kaina šiandien yra $0.000032. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SMURFCAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SMURFCAT kainų prognozė 2040 metams?
Real Smurf Cat (SMURFCAT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SMURFCAT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:21:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.