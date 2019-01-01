Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomika

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieReal Smurf Cat (SMURFCAT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) Informacija

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Oficiali svetainė:
https://smurfcat.eth.limo
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.29M
$ 3.29M
Bendra pasiūla:
$ 100.00B
$ 100.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 93.81B
$ 93.81B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.51M
$ 3.51M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00042251
$ 0.00042251
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000030302868553
$ 0.000000030302868553
Dabartinė kaina:
$ 0.0000351
$ 0.0000351

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SMURFCAT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SMURFCAT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SMURFCAT tokenomiką, galite peržiūrėti SMURFCAT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SMURFCAT

Norite įtraukti Real Smurf Cat (SMURFCAT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SMURFCAT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Kainų istorija

SMURFCAT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SMURFCAT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SMURFCAT? Mūsų SMURFCAT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

