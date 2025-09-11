Daugiau apie SLP

1 SLP į USD – tiesioginė kaina:
$0.001853

Smooth Love Potion (SLP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:05:27(UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) kainos informacija (USD)

+7.98%

+7.98%

Smooth Love Potion (SLP) realiojo laiko kaina yra $ 0.001853. Per pastarąsias 24 valandas SLP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001806 iki aukščiausios $ 0.001874 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLP kaina yra $ 0.41907081, o žemiausia – $ 0.001059406911044792.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLP per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

$ 66.67M
$ 66.67M$ 66.67M

$ 215.46K
$ 215.46K$ 215.46K

$ 66.67M
$ 66.67M$ 66.67M

35.98B
35.98B 35.98B

--
----

35,979,316,034
35,979,316,034 35,979,316,034

2021-07-12 00:00:00

ETH

Dabartinė Smooth Love Potion rinkos kapitalizacija yra $ 66.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 215.46K. SLP apyvartoje yra 35.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 35979316034. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.67M

Smooth Love Potion (SLP) kainos istorija USD

Stebėkite Smooth Love Potion kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001381-0.74%
30 dienų$ -0.000065-3.39%
60 dienų$ +0.000336+22.14%
90 dienų$ +0.000564+43.75%
Smooth Love Potion kainos pokytis šiandien

Šiandien SLP užfiksuotas $ -0.00001381 (-0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Smooth Love Potion 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000065 (-3.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Smooth Love Potion 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SLP rodiklis pasikeitė $ +0.000336 (+22.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Smooth Love Potion 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000564 (+43.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Smooth Love Potion (SLP) pokyčius?

Peržiūrėkite Smooth Love Potion kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Smooth Love Potion investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SLPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Smooth Love Potion mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Smooth Love Potion, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Smooth Love Potion kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Smooth Love Potion (SLP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smooth Love Potion (SLP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smooth Love Potion prognozes.

Peržiūrėkite Smooth Love Potion kainos prognozę dabar!

Smooth Love Potion (SLP) Tokenomika

Supratimas apie Smooth Love Potion (SLP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Smooth Love Potion (SLP)

Ieškote, kaip nusipirkti Smooth Love Potion? Viskas paprasta ir patogu! Smooth Love Potion lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Smooth Love Potion

Kiek Smooth Love Potion(SLP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SLP kaina USD valiuta yra 0.001853USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SLP į USD kaina?
Dabartinė SLP kaina USD valiuta yra $ 0.001853. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Smooth Love Potion rinkos kapitalizacija?
SLP rinkos kapitalizacija yra $ 66.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SLP apyvartoje?
SLP apyvartoje yra 35.98BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SLP kaina?
SLP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.41907081USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SLP kaina?
SLP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001059406911044792USD.
Kokia yra SLP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SLP yra $ 215.46KUSD.
Ar SLP kaina šiais metais kils?
SLP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SLP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:05:27(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

