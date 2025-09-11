Smooth Love Potion (SLP) realiojo laiko kaina yra $ 0.001853. Per pastarąsias 24 valandas SLP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001806 iki aukščiausios $ 0.001874 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLP kaina yra $ 0.41907081, o žemiausia – $ 0.001059406911044792.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLP per pastarąją valandą pasikeitė +0.59%, per 24 valandas – -0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Smooth Love Potion (SLP) rinkos informacija
No.502
$ 66.67M
$ 66.67M$ 66.67M
$ 215.46K
$ 215.46K$ 215.46K
$ 66.67M
$ 66.67M$ 66.67M
35.98B
35.98B 35.98B
--
----
35,979,316,034
35,979,316,034 35,979,316,034
2021-07-12 00:00:00
ETH
Dabartinė Smooth Love Potion rinkos kapitalizacija yra $ 66.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 215.46K. SLP apyvartoje yra 35.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 35979316034. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.67M
Smooth Love Potion (SLP) kainos istorija USD
Stebėkite Smooth Love Potion kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001381
-0.74%
30 dienų
$ -0.000065
-3.39%
60 dienų
$ +0.000336
+22.14%
90 dienų
$ +0.000564
+43.75%
Smooth Love Potion kainos pokytis šiandien
Šiandien SLP užfiksuotas $ -0.00001381 (-0.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Smooth Love Potion 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000065 (-3.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Smooth Love Potion 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SLP rodiklis pasikeitė $ +0.000336 (+22.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Smooth Love Potion 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000564 (+43.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Smooth Love Potion (SLP) pokyčius?
Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
Smooth Love Potion kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Smooth Love Potion (SLP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smooth Love Potion (SLP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smooth Love Potion prognozes.
Supratimas apie Smooth Love Potion (SLP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
