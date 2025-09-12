Smooth Love Potion (SLP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Smooth Love Potion kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SLP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Smooth Love Potion kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Smooth Love Potion kainos prognozė
$0.001864
+2.69%
USD
Faktinis
Prognozė
Smooth Love Potion Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Smooth Love Potion galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001864 prekybos kainą 2025 m.

Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Smooth Love Potion galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001957 prekybos kainą 2026 m.

Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SLP ateities kaina yra $ 0.002055 su 10.25% augimo norma.

Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SLP ateities kaina yra $ 0.002157 su 15.76% augimo norma.

Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002265, o augimo norma – 21.55%.

Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002378, o augimo norma – 27.63%.

Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Smooth Love Potion kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003875 prekybos kainą.

Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Smooth Love Potion kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006312 prekybos kainą.

Trumpalaikės Smooth Love Potion kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001864
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001864
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001865
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001871
    0.41%
Smooth Love Potion (SLP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SLP kaina yra $0.001864. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Smooth Love Potion (SLP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SLP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001864. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Smooth Love Potion (SLP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SLP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001865. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Smooth Love Potion (SLP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SLP kaina yra $0.001871. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Smooth Love Potion kainų statistika

$ 0.001864
$ 0.001864$ 0.001864

+2.69%

$ 67.11M
$ 67.11M$ 67.11M

35.98B
35.98B 35.98B

$ 256.52K
$ 256.52K$ 256.52K

--

Naujausia SLP kaina yra $ 0.001864. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.69%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 256.52K.
Be to, SLP turi 35.98B apyvartą ir $ 67.11M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Smooth Love Potion (SLP)

Bandote įsigyti SLP? Dabar galite SLP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Smooth Love Potion ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SLP dabar

Smooth Love Potion istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Smooth Love Potion, dabartinė Smooth Love Potion kaina yra 0.001865USD. Apyvartinė Smooth Love Potion (SLP) pasiūla yra 0.00 SLP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $67.11M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000010
    $ 0.001883
    $ 0.001805
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.000147
    $ 0.001911
    $ 0.001675
  • 30 dienų
    -0.08%
    $ -0.000164
    $ 0.002069
    $ 0.001623
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Smooth Love Potion kaina pasikeitė $-0.000010, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Smooth Love Potion buvo prekiaujama aukščiausia $0.001911 ir žemiausia $0.001675. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo SLP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Smooth Love Potion įvyko -0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000164 vertę. Tai rodo, kad SLP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Smooth Love Potion kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SLP kainų istoriją

Kaip veikia Smooth Love Potion (SLP) kainų prognozės modulis?

Smooth Love Potion Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SLP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Smooth Love Potion ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SLP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Smooth Love Potion kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SLP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SLP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Smooth Love Potion potencialą.

Kodėl SLP kainų prognozė yra svarbi?

SLP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SLP dabar?
Pagal jūsų prognozes, SLP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SLP kainų prognozė?
Remiantis Smooth Love Potion (SLP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SLP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SLP 2026 m.?
1 vieneto Smooth Love Potion (SLP) kaina šiandien yra $0.001864. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SLP kaina 2027 m.?
Smooth Love Potion (SLP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SLP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SLP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smooth Love Potion (SLP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SLP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smooth Love Potion (SLP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SLP 2030 m.?
1 vieneto Smooth Love Potion (SLP) kaina šiandien yra $0.001864. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SLP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SLP kainų prognozė 2040 metams?
Smooth Love Potion (SLP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SLP kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:59:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.