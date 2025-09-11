Daugiau apie GORK

GORK Kainos informacija

GORK Oficiali svetainė

GORK Tokenomika

GORK Kainų prognozė

GORK Istorija

GORK pirkimo vadovas

GORKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GORK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

New XAI gork logotipas

New XAI gork kaina(GORK)

1 GORK į USD – tiesioginė kaina:

$0.011515
$0.011515$0.011515
-7.45%1D
USD
New XAI gork (GORK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:01:07(UTC+8)

New XAI gork (GORK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0111
$ 0.0111$ 0.0111
24 val. žemiausia
$ 0.013756
$ 0.013756$ 0.013756
24 val. aukščiausia

$ 0.0111
$ 0.0111$ 0.0111

$ 0.013756
$ 0.013756$ 0.013756

$ 0.08752514903536558
$ 0.08752514903536558$ 0.08752514903536558

$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773

+0.31%

-7.44%

+18.93%

+18.93%

New XAI gork (GORK) realiojo laiko kaina yra $ 0.01148. Per pastarąsias 24 valandas GORK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0111 iki aukščiausios $ 0.013756 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GORK kaina yra $ 0.08752514903536558, o žemiausia – $ 0.004836667412946773.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GORK per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – -7.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

New XAI gork (GORK) rinkos informacija

No.1121

$ 11.48M
$ 11.48M$ 11.48M

$ 313.58K
$ 313.58K$ 313.58K

$ 11.48M
$ 11.48M$ 11.48M

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

100.00%

SOL

Dabartinė New XAI gork rinkos kapitalizacija yra $ 11.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 313.58K. GORK apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999993896.21. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.48M

New XAI gork (GORK) kainos istorija USD

Stebėkite New XAI gork kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00092692-7.44%
30 dienų$ +0.003979+53.04%
60 dienų$ +0.003463+43.19%
90 dienų$ +0.004419+62.58%
New XAI gork kainos pokytis šiandien

Šiandien GORK užfiksuotas $ -0.00092692 (-7.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

New XAI gork 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.003979 (+53.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

New XAI gork 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GORK rodiklis pasikeitė $ +0.003463 (+43.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

New XAI gork 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004419 (+62.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir New XAI gork (GORK) pokyčius?

Peržiūrėkite New XAI gork kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

New XAI gork galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų New XAI gork investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GORKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie New XAI gork mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti New XAI gork, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

New XAI gork kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos New XAI gork (GORK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų New XAI gork (GORK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes New XAI gork prognozes.

Peržiūrėkite New XAI gork kainos prognozę dabar!

New XAI gork (GORK) Tokenomika

Supratimas apie New XAI gork (GORK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GORKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti New XAI gork (GORK)

Ieškote, kaip nusipirkti New XAI gork? Viskas paprasta ir patogu! New XAI gork lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GORK į vietos valiutas

1 New XAI gork(GORK) į VND
302.0962
1 New XAI gork(GORK) į AUD
A$0.0173348
1 New XAI gork(GORK) į GBP
0.0083804
1 New XAI gork(GORK) į EUR
0.009758
1 New XAI gork(GORK) į USD
$0.01148
1 New XAI gork(GORK) į MYR
RM0.0484456
1 New XAI gork(GORK) į TRY
0.4738944
1 New XAI gork(GORK) į JPY
¥1.68756
1 New XAI gork(GORK) į ARS
ARS$16.35326
1 New XAI gork(GORK) į RUB
0.97006
1 New XAI gork(GORK) į INR
1.011388
1 New XAI gork(GORK) į IDR
Rp188.1966912
1 New XAI gork(GORK) į KRW
15.9666136
1 New XAI gork(GORK) į PHP
0.6563116
1 New XAI gork(GORK) į EGP
￡E.0.5520732
1 New XAI gork(GORK) į BRL
R$0.061992
1 New XAI gork(GORK) į CAD
C$0.0158424
1 New XAI gork(GORK) į BDT
1.398264
1 New XAI gork(GORK) į NGN
17.3413436
1 New XAI gork(GORK) į COP
$45.0195088
1 New XAI gork(GORK) į ZAR
R.0.2007852
1 New XAI gork(GORK) į UAH
0.4738944
1 New XAI gork(GORK) į VES
Bs1.79088
1 New XAI gork(GORK) į CLP
$11.03228
1 New XAI gork(GORK) į PKR
Rs3.2604348
1 New XAI gork(GORK) į KZT
6.1886384
1 New XAI gork(GORK) į THB
฿0.365064
1 New XAI gork(GORK) į TWD
NT$0.3479588
1 New XAI gork(GORK) į AED
د.إ0.0421316
1 New XAI gork(GORK) į CHF
Fr0.0090692
1 New XAI gork(GORK) į HKD
HK$0.0893144
1 New XAI gork(GORK) į AMD
֏4.3866228
1 New XAI gork(GORK) į MAD
.د.م0.1036644
1 New XAI gork(GORK) į MXN
$0.2134132
1 New XAI gork(GORK) į SAR
ريال0.04305
1 New XAI gork(GORK) į PLN
0.0417872
1 New XAI gork(GORK) į RON
лв0.0497084
1 New XAI gork(GORK) į SEK
kr0.1072232
1 New XAI gork(GORK) į BGN
лв0.0191716
1 New XAI gork(GORK) į HUF
Ft3.8575096
1 New XAI gork(GORK) į CZK
0.2394728
1 New XAI gork(GORK) į KWD
د.ك0.0035014
1 New XAI gork(GORK) į ILS
0.0381136
1 New XAI gork(GORK) į AOA
Kz10.5031668
1 New XAI gork(GORK) į BHD
.د.ب0.00432796
1 New XAI gork(GORK) į BMD
$0.01148
1 New XAI gork(GORK) į DKK
kr0.0732424
1 New XAI gork(GORK) į HNL
L0.3008908
1 New XAI gork(GORK) į MUR
0.52234
1 New XAI gork(GORK) į NAD
$0.2018184
1 New XAI gork(GORK) į NOK
kr0.1139964
1 New XAI gork(GORK) į NZD
$0.0192864
1 New XAI gork(GORK) į PAB
B/.0.01148
1 New XAI gork(GORK) į PGK
K0.0486752
1 New XAI gork(GORK) į QAR
ر.ق0.0417872
1 New XAI gork(GORK) į RSD
дин.1.149722

New XAI gork išteklius

Išsamesnei New XAI gork analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali New XAI gork svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie New XAI gork

Kiek New XAI gork(GORK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GORK kaina USD valiuta yra 0.01148USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GORK į USD kaina?
Dabartinė GORK kaina USD valiuta yra $ 0.01148. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra New XAI gork rinkos kapitalizacija?
GORK rinkos kapitalizacija yra $ 11.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GORK apyvartoje?
GORK apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GORK kaina?
GORK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08752514903536558USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GORK kaina?
GORK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004836667412946773USD.
Kokia yra GORK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GORK yra $ 313.58KUSD.
Ar GORK kaina šiais metais kils?
GORK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GORK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:01:07(UTC+8)

New XAI gork (GORK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GORK-į-USD skaičiuoklė

Suma

GORK
GORK
USD
USD

1 GORK = 0.01148 USD

Prekiauti GORK

GORKUSDT
$0.011515
$0.011515$0.011515
-7.68%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis