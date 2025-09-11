Slingshot (SLING) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003829. Per pastarąsias 24 valandas SLING svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003788 iki aukščiausios $ 0.0004196 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLING kaina yra $ 0.02871671040523046, o žemiausia – $ 0.00037900198237139.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLING per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -2.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Slingshot (SLING) rinkos informacija
$ 71.40K
$ 57.29K
$ 1.91M
186.47M
5,000,000,000
5,000,000,000
3.72%
ARB
Dabartinė Slingshot rinkos kapitalizacija yra $ 71.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.29K. SLING apyvartoje yra 186.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.91M
Slingshot (SLING) kainos istorija USD
Stebėkite Slingshot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000007894
-2.02%
30 dienų
$ -0.0003121
-44.91%
60 dienų
$ -0.0003781
-49.69%
90 dienų
$ -0.0010741
-73.72%
Slingshot kainos pokytis šiandien
Šiandien SLING užfiksuotas $ -0.000007894 (-2.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Slingshot 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003121 (-44.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Slingshot 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SLING rodiklis pasikeitė $ -0.0003781 (-49.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Slingshot 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0010741 (-73.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Slingshot (SLING) pokyčius?
Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.
Slingshot kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Slingshot (SLING) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Slingshot (SLING) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Slingshot prognozes.
Supratimas apie Slingshot (SLING) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLINGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Slingshot (SLING)
