Skate logotipas

Skate kaina(SKATE)

$0.04783
+1.31%
Skate (SKATE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:56:07(UTC+8)

Skate (SKATE) kainos informacija (USD)

$ 0.04615
24 val. žemiausia
$ 0.04939
24 val. aukščiausia

$ 0.04615
$ 0.04939
$ 0.15302029519787702
$ 0.032356110373889
-2.53%

+1.31%

+16.70%

+16.70%

Skate (SKATE) realiojo laiko kaina yra $ 0.04785. Per pastarąsias 24 valandas SKATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04615 iki aukščiausios $ 0.04939 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKATE kaina yra $ 0.15302029519787702, o žemiausia – $ 0.032356110373889.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKATE per pastarąją valandą pasikeitė -2.53%, per 24 valandas – +1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Skate (SKATE) rinkos informacija

No.1164

$ 10.21M
$ 430.66K
$ 47.85M
213.31M
1,000,000,000
999,999,978.4079046
21.33%

BSC

Dabartinė Skate rinkos kapitalizacija yra $ 10.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 430.66K. SKATE apyvartoje yra 213.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999978.4079046. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.85M

Skate (SKATE) kainos istorija USD

Stebėkite Skate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0006185+1.31%
30 dienų$ +0.0008+1.70%
60 dienų$ +0.0087+22.22%
90 dienų$ +0.01351+39.34%
Skate kainos pokytis šiandien

Šiandien SKATE užfiksuotas $ +0.0006185 (+1.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Skate 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0008 (+1.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Skate 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKATE rodiklis pasikeitė $ +0.0087 (+22.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Skate 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01351 (+39.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Skate (SKATE) pokyčius?

Peržiūrėkite Skate kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Skate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Skate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SKATEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Skate mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Skate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Skate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Skate (SKATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Skate (SKATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Skate prognozes.

Peržiūrėkite Skate kainos prognozę dabar!

Skate (SKATE) Tokenomika

Supratimas apie Skate (SKATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Skate (SKATE)

Ieškote, kaip nusipirkti Skate? Viskas paprasta ir patogu! Skate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SKATE į vietos valiutas

1 Skate(SKATE) į VND
1,259.17275
1 Skate(SKATE) į AUD
A$0.0722535
1 Skate(SKATE) į GBP
0.0349305
1 Skate(SKATE) į EUR
0.0406725
1 Skate(SKATE) į USD
$0.04785
1 Skate(SKATE) į MYR
RM0.201927
1 Skate(SKATE) į TRY
1.9757265
1 Skate(SKATE) į JPY
¥7.03395
1 Skate(SKATE) į ARS
ARS$68.162325
1 Skate(SKATE) į RUB
4.097874
1 Skate(SKATE) į INR
4.2256335
1 Skate(SKATE) į IDR
Rp784.426104
1 Skate(SKATE) į KRW
66.6430875
1 Skate(SKATE) į PHP
2.7355845
1 Skate(SKATE) į EGP
￡E.2.304456
1 Skate(SKATE) į BRL
R$0.25839
1 Skate(SKATE) į CAD
C$0.066033
1 Skate(SKATE) į BDT
5.82813
1 Skate(SKATE) į NGN
72.1716765
1 Skate(SKATE) į COP
$187.646646
1 Skate(SKATE) į ZAR
R.0.8388105
1 Skate(SKATE) į UAH
1.975248
1 Skate(SKATE) į VES
Bs7.4646
1 Skate(SKATE) į CLP
$45.98385
1 Skate(SKATE) į PKR
Rs13.5898785
1 Skate(SKATE) į KZT
25.794978
1 Skate(SKATE) į THB
฿1.522587
1 Skate(SKATE) į TWD
NT$1.449855
1 Skate(SKATE) į AED
د.إ0.1756095
1 Skate(SKATE) į CHF
Fr0.0378015
1 Skate(SKATE) į HKD
HK$0.372273
1 Skate(SKATE) į AMD
֏18.2839635
1 Skate(SKATE) į MAD
.د.م0.4320855
1 Skate(SKATE) į MXN
$0.8914455
1 Skate(SKATE) į SAR
ريال0.1794375
1 Skate(SKATE) į PLN
0.174174
1 Skate(SKATE) į RON
лв0.2071905
1 Skate(SKATE) į SEK
kr0.4473975
1 Skate(SKATE) į BGN
лв0.0799095
1 Skate(SKATE) į HUF
Ft16.094826
1 Skate(SKATE) į CZK
0.999108
1 Skate(SKATE) į KWD
د.ك0.01459425
1 Skate(SKATE) į ILS
0.1593405
1 Skate(SKATE) į AOA
Kz43.6186245
1 Skate(SKATE) į BHD
.د.ب0.01803945
1 Skate(SKATE) į BMD
$0.04785
1 Skate(SKATE) į DKK
kr0.305283
1 Skate(SKATE) į HNL
L1.2541485
1 Skate(SKATE) į MUR
2.180046
1 Skate(SKATE) į NAD
$0.841203
1 Skate(SKATE) į NOK
kr0.4751505
1 Skate(SKATE) į NZD
$0.080388
1 Skate(SKATE) į PAB
B/.0.04785
1 Skate(SKATE) į PGK
K0.202884
1 Skate(SKATE) į QAR
ر.ق0.174174
1 Skate(SKATE) į RSD
дин.4.7940915

Skate išteklius

Išsamesnei Skate analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Skate svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Skate

Kiek Skate(SKATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SKATE kaina USD valiuta yra 0.04785USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SKATE į USD kaina?
Dabartinė SKATE kaina USD valiuta yra $ 0.04785. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Skate rinkos kapitalizacija?
SKATE rinkos kapitalizacija yra $ 10.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SKATE apyvartoje?
SKATE apyvartoje yra 213.31MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SKATE kaina?
SKATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15302029519787702USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SKATE kaina?
SKATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.032356110373889USD.
Kokia yra SKATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SKATE yra $ 430.66KUSD.
Ar SKATE kaina šiais metais kils?
SKATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SKATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:56:07(UTC+8)

Skate (SKATE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

