Skate (SKATE) realiojo laiko kaina yra $ 0.04785. Per pastarąsias 24 valandas SKATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04615 iki aukščiausios $ 0.04939 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKATE kaina yra $ 0.15302029519787702, o žemiausia – $ 0.032356110373889.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKATE per pastarąją valandą pasikeitė -2.53%, per 24 valandas – +1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Skate (SKATE) rinkos informacija
No.1164
$ 10.21M
$ 430.66K
$ 47.85M
213.31M
1,000,000,000
999,999,978.4079046
21.33%
BSC
Dabartinė Skate rinkos kapitalizacija yra $ 10.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 430.66K. SKATE apyvartoje yra 213.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999978.4079046. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.85M
Skate (SKATE) kainos istorija USD
Stebėkite Skate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0006185
+1.31%
30 dienų
$ +0.0008
+1.70%
60 dienų
$ +0.0087
+22.22%
90 dienų
$ +0.01351
+39.34%
Skate kainos pokytis šiandien
Šiandien SKATE užfiksuotas $ +0.0006185 (+1.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Skate 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0008 (+1.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Skate 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKATE rodiklis pasikeitė $ +0.0087 (+22.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Skate 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01351 (+39.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Skate (SKATE) pokyčius?
Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.
Skate kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Skate (SKATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Skate (SKATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Skate prognozes.
Supratimas apie Skate (SKATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
