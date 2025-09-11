Shido (SHIDO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002848. Per pastarąsias 24 valandas SHIDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00022 iki aukščiausios $ 0.000295 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIDO kaina yra $ 0.04630688438383707, o žemiausia – $ 0.000009009665921584.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIDO per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – +22.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +65.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Shido (SHIDO) rinkos informacija
No.1490
$ 5.08M
$ 142.32K
$ 5.13M
17.82B
18,000,000,000
18,000,000,000
99.01%
NONE
Dabartinė Shido rinkos kapitalizacija yra $ 5.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 142.32K. SHIDO apyvartoje yra 17.82B vienetų, o bendras kiekis siekia 18000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.13M
Shido (SHIDO) kainos istorija USD
Stebėkite Shido kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000051891
+22.27%
30 dienų
$ +0.0001261
+79.45%
60 dienų
$ +0.000077
+37.05%
90 dienų
$ +0.000089
+45.45%
Shido kainos pokytis šiandien
Šiandien SHIDO užfiksuotas $ +0.000051891 (+22.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Shido 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001261 (+79.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Shido 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHIDO rodiklis pasikeitė $ +0.000077 (+37.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Shido 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000089 (+45.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shido (SHIDO) pokyčius?
Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building.
Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.
Shido kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Shido (SHIDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shido (SHIDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shido prognozes.
Supratimas apie Shido (SHIDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
