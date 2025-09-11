Shadow (SHADOW) realiojo laiko kaina yra $ 10.71. Per pastarąsias 24 valandas SHADOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 10.4 iki aukščiausios $ 11.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHADOW kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHADOW per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Shadow (SHADOW) rinkos informacija
$ 56.69K
$ 56.69K$ 56.69K
$ 34.40M
$ 34.40M$ 34.40M
3,212,105
3,212,105 3,212,105
SONIC
Dabartinė Shadow rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.69K. SHADOW apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3212105. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.40M
Shadow (SHADOW) kainos istorija USD
Stebėkite Shadow kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.029
-0.27%
30 dienų
$ -1.5
-12.29%
60 dienų
$ -11.43
-51.63%
90 dienų
$ -10.2
-48.79%
Shadow kainos pokytis šiandien
Šiandien SHADOW užfiksuotas $ -0.029 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Shadow 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.5 (-12.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Shadow 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHADOW rodiklis pasikeitė $ -11.43 (-51.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Shadow 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -10.2 (-48.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shadow (SHADOW) pokyčius?
A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic.
Shadow kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Shadow (SHADOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shadow (SHADOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shadow prognozes.
Supratimas apie Shadow (SHADOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHADOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
