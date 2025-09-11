Daugiau apie SHADOW

Shadow logotipas

Shadow kaina(SHADOW)

Shadow (SHADOW) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Shadow (SHADOW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Shadow (SHADOW) realiojo laiko kaina yra $ 10.71. Per pastarąsias 24 valandas SHADOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 10.4 iki aukščiausios $ 11.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHADOW kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHADOW per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shadow (SHADOW) rinkos informacija

SONIC

Dabartinė Shadow rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.69K. SHADOW apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 3212105. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.40M

Shadow (SHADOW) kainos istorija USD

Stebėkite Shadow kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.029-0.27%
30 dienų$ -1.5-12.29%
60 dienų$ -11.43-51.63%
90 dienų$ -10.2-48.79%
Shadow kainos pokytis šiandien

Šiandien SHADOW užfiksuotas $ -0.029 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Shadow 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.5 (-12.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Shadow 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHADOW rodiklis pasikeitė $ -11.43 (-51.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Shadow 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -10.2 (-48.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shadow (SHADOW) pokyčius?

Peržiūrėkite Shadow kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Shadow (SHADOW)

A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic.

Shadow galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shadow investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SHADOWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Shadow mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shadow, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Shadow kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shadow (SHADOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shadow (SHADOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shadow prognozes.

Peržiūrėkite Shadow kainos prognozę dabar!

Shadow (SHADOW) Tokenomika

Supratimas apie Shadow (SHADOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHADOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Shadow (SHADOW)

Ieškote, kaip nusipirkti Shadow? Viskas paprasta ir patogu! Shadow lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SHADOW į vietos valiutas

1 Shadow(SHADOW) į VND
281,833.65
1 Shadow(SHADOW) į AUD
A$16.1721
1 Shadow(SHADOW) į GBP
7.8183
1 Shadow(SHADOW) į EUR
9.1035
1 Shadow(SHADOW) į USD
$10.71
1 Shadow(SHADOW) į MYR
RM45.1962
1 Shadow(SHADOW) į TRY
442.1088
1 Shadow(SHADOW) į JPY
¥1,574.37
1 Shadow(SHADOW) į ARS
ARS$15,256.395
1 Shadow(SHADOW) į RUB
904.8879
1 Shadow(SHADOW) į INR
944.9433
1 Shadow(SHADOW) į IDR
Rp175,573.7424
1 Shadow(SHADOW) į KRW
14,895.6822
1 Shadow(SHADOW) į PHP
612.7191
1 Shadow(SHADOW) į EGP
￡E.515.5794
1 Shadow(SHADOW) į BRL
R$57.834
1 Shadow(SHADOW) į CAD
C$14.7798
1 Shadow(SHADOW) į BDT
1,304.478
1 Shadow(SHADOW) į NGN
16,153.7859
1 Shadow(SHADOW) į COP
$41,999.9076
1 Shadow(SHADOW) į ZAR
R.187.3179
1 Shadow(SHADOW) į UAH
442.1088
1 Shadow(SHADOW) į VES
Bs1,670.76
1 Shadow(SHADOW) į CLP
$10,292.31
1 Shadow(SHADOW) į PKR
Rs3,041.7471
1 Shadow(SHADOW) į KZT
5,773.5468
1 Shadow(SHADOW) į THB
฿340.3638
1 Shadow(SHADOW) į TWD
NT$325.2627
1 Shadow(SHADOW) į AED
د.إ39.3057
1 Shadow(SHADOW) į CHF
Fr8.4609
1 Shadow(SHADOW) į HKD
HK$83.3238
1 Shadow(SHADOW) į AMD
֏4,092.3981
1 Shadow(SHADOW) į MAD
.د.م96.7113
1 Shadow(SHADOW) į MXN
$199.206
1 Shadow(SHADOW) į SAR
ريال40.1625
1 Shadow(SHADOW) į PLN
38.9844
1 Shadow(SHADOW) į RON
лв46.4814
1 Shadow(SHADOW) į SEK
kr100.1385
1 Shadow(SHADOW) į BGN
лв17.8857
1 Shadow(SHADOW) į HUF
Ft3,599.9523
1 Shadow(SHADOW) į CZK
223.4106
1 Shadow(SHADOW) į KWD
د.ك3.26655
1 Shadow(SHADOW) į ILS
35.6643
1 Shadow(SHADOW) į AOA
Kz9,798.6861
1 Shadow(SHADOW) į BHD
.د.ب4.03767
1 Shadow(SHADOW) į BMD
$10.71
1 Shadow(SHADOW) į DKK
kr68.3298
1 Shadow(SHADOW) į HNL
L280.7091
1 Shadow(SHADOW) į MUR
487.9476
1 Shadow(SHADOW) į NAD
$188.2818
1 Shadow(SHADOW) į NOK
kr106.3503
1 Shadow(SHADOW) į NZD
$17.9928
1 Shadow(SHADOW) į PAB
B/.10.71
1 Shadow(SHADOW) į PGK
K45.4104
1 Shadow(SHADOW) į QAR
ر.ق38.9844
1 Shadow(SHADOW) į RSD
дин.1,072.6065

Shadow išteklius

Išsamesnei Shadow analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Shadow svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shadow

Kiek Shadow(SHADOW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHADOW kaina USD valiuta yra 10.71USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHADOW į USD kaina?
Dabartinė SHADOW kaina USD valiuta yra $ 10.71. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shadow rinkos kapitalizacija?
SHADOW rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHADOW apyvartoje?
SHADOW apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHADOW kaina?
SHADOW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHADOW kaina?
SHADOW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SHADOW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHADOW yra $ 56.69KUSD.
Ar SHADOW kaina šiais metais kils?
SHADOW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHADOW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

