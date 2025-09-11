Daugiau apie SFP

SFP Kainos informacija

SFP Baltoji knyga

SFP Oficiali svetainė

SFP Tokenomika

SFP Kainų prognozė

SFP Istorija

SFP pirkimo vadovas

SFPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SFP Spot

SFP USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SafePal logotipas

SafePal kaina(SFP)

1 SFP į USD – tiesioginė kaina:

$0.4717
$0.4717$0.4717
-0.56%1D
USD
SafePal (SFP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:29:15(UTC+8)

SafePal (SFP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4689
$ 0.4689$ 0.4689
24 val. žemiausia
$ 0.477
$ 0.477$ 0.477
24 val. aukščiausia

$ 0.4689
$ 0.4689$ 0.4689

$ 0.477
$ 0.477$ 0.477

$ 4.38887661
$ 4.38887661$ 4.38887661

$ 0.26738803809584405
$ 0.26738803809584405$ 0.26738803809584405

+0.31%

-0.55%

+3.69%

+3.69%

SafePal (SFP) realiojo laiko kaina yra $ 0.4717. Per pastarąsias 24 valandas SFP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4689 iki aukščiausios $ 0.477 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFP kaina yra $ 4.38887661, o žemiausia – $ 0.26738803809584405.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFP per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – -0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SafePal (SFP) rinkos informacija

No.194

$ 235.85M
$ 235.85M$ 235.85M

$ 96.30K
$ 96.30K$ 96.30K

$ 235.85M
$ 235.85M$ 235.85M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

Dabartinė SafePal rinkos kapitalizacija yra $ 235.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.30K. SFP apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 235.85M

SafePal (SFP) kainos istorija USD

Stebėkite SafePal kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002656-0.55%
30 dienų$ -0.0265-5.32%
60 dienų$ -0.0423-8.23%
90 dienų$ +0.0176+3.87%
SafePal kainos pokytis šiandien

Šiandien SFP užfiksuotas $ -0.002656 (-0.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SafePal 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0265 (-5.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SafePal 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SFP rodiklis pasikeitė $ -0.0423 (-8.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SafePal 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0176 (+3.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SafePal (SFP) pokyčius?

Peržiūrėkite SafePal kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SafePal investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SFPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SafePal mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SafePal, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SafePal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SafePal (SFP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SafePal (SFP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SafePal prognozes.

Peržiūrėkite SafePal kainos prognozę dabar!

SafePal (SFP) Tokenomika

Supratimas apie SafePal (SFP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SafePal (SFP)

Ieškote, kaip nusipirkti SafePal? Viskas paprasta ir patogu! SafePal lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SFP į vietos valiutas

1 SafePal(SFP) į VND
12,412.7855
1 SafePal(SFP) į AUD
A$0.712267
1 SafePal(SFP) į GBP
0.344341
1 SafePal(SFP) į EUR
0.400945
1 SafePal(SFP) į USD
$0.4717
1 SafePal(SFP) į MYR
RM1.990574
1 SafePal(SFP) į TRY
19.471776
1 SafePal(SFP) į JPY
¥69.3399
1 SafePal(SFP) į ARS
ARS$671.93665
1 SafePal(SFP) į RUB
39.853933
1 SafePal(SFP) į INR
41.618091
1 SafePal(SFP) į IDR
Rp7,732.785648
1 SafePal(SFP) į KRW
656.049794
1 SafePal(SFP) į PHP
26.985957
1 SafePal(SFP) į EGP
￡E.22.707638
1 SafePal(SFP) į BRL
R$2.54718
1 SafePal(SFP) į CAD
C$0.650946
1 SafePal(SFP) į BDT
57.45306
1 SafePal(SFP) į NGN
711.460393
1 SafePal(SFP) į COP
$1,849.799852
1 SafePal(SFP) į ZAR
R.8.250033
1 SafePal(SFP) į UAH
19.471776
1 SafePal(SFP) į VES
Bs73.5852
1 SafePal(SFP) į CLP
$453.3037
1 SafePal(SFP) į PKR
Rs133.967517
1 SafePal(SFP) į KZT
254.284036
1 SafePal(SFP) į THB
฿14.990626
1 SafePal(SFP) į TWD
NT$14.325529
1 SafePal(SFP) į AED
د.إ1.731139
1 SafePal(SFP) į CHF
Fr0.372643
1 SafePal(SFP) į HKD
HK$3.669826
1 SafePal(SFP) į AMD
֏180.241287
1 SafePal(SFP) į MAD
.د.م4.259451
1 SafePal(SFP) į MXN
$8.77362
1 SafePal(SFP) į SAR
ريال1.768875
1 SafePal(SFP) į PLN
1.716988
1 SafePal(SFP) į RON
лв2.047178
1 SafePal(SFP) į SEK
kr4.410395
1 SafePal(SFP) į BGN
лв0.787739
1 SafePal(SFP) į HUF
Ft158.552521
1 SafePal(SFP) į CZK
9.839662
1 SafePal(SFP) į KWD
د.ك0.1438685
1 SafePal(SFP) į ILS
1.570761
1 SafePal(SFP) į AOA
Kz431.563047
1 SafePal(SFP) į BHD
.د.ب0.1778309
1 SafePal(SFP) į BMD
$0.4717
1 SafePal(SFP) į DKK
kr3.009446
1 SafePal(SFP) į HNL
L12.363257
1 SafePal(SFP) į MUR
21.490652
1 SafePal(SFP) į NAD
$8.292486
1 SafePal(SFP) į NOK
kr4.683981
1 SafePal(SFP) į NZD
$0.792456
1 SafePal(SFP) į PAB
B/.0.4717
1 SafePal(SFP) į PGK
K2.000008
1 SafePal(SFP) į QAR
ر.ق1.716988
1 SafePal(SFP) į RSD
дин.47.240755

SafePal išteklius

Išsamesnei SafePal analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SafePal svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SafePal

Kiek SafePal(SFP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFP kaina USD valiuta yra 0.4717USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFP į USD kaina?
Dabartinė SFP kaina USD valiuta yra $ 0.4717. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SafePal rinkos kapitalizacija?
SFP rinkos kapitalizacija yra $ 235.85MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFP apyvartoje?
SFP apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFP kaina?
SFP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.38887661USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFP kaina?
SFP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.26738803809584405USD.
Kokia yra SFP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFP yra $ 96.30KUSD.
Ar SFP kaina šiais metais kils?
SFP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:29:15(UTC+8)

SafePal (SFP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SFP-į-USD skaičiuoklė

Suma

SFP
SFP
USD
USD

1 SFP = 0.4717 USD

Prekiauti SFP

SFPUSDT
$0.4717
$0.4717$0.4717
-0.63%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis