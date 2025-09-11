SafePal (SFP) realiojo laiko kaina yra $ 0.4717. Per pastarąsias 24 valandas SFP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4689 iki aukščiausios $ 0.477 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFP kaina yra $ 4.38887661, o žemiausia – $ 0.26738803809584405.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFP per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – -0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SafePal (SFP) rinkos informacija
No.194
$ 235.85M
$ 235.85M$ 235.85M
$ 96.30K
$ 96.30K$ 96.30K
$ 235.85M
$ 235.85M$ 235.85M
500.00M
500.00M 500.00M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
100.00%
2021-02-08 00:00:00
BSC
Dabartinė SafePal rinkos kapitalizacija yra $ 235.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.30K. SFP apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 235.85M
SafePal (SFP) kainos istorija USD
Stebėkite SafePal kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002656
-0.55%
30 dienų
$ -0.0265
-5.32%
60 dienų
$ -0.0423
-8.23%
90 dienų
$ +0.0176
+3.87%
SafePal kainos pokytis šiandien
Šiandien SFP užfiksuotas $ -0.002656 (-0.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SafePal 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0265 (-5.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SafePal 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SFP rodiklis pasikeitė $ -0.0423 (-8.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SafePal 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0176 (+3.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SafePal (SFP) pokyčius?
"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets.
Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."
SafePal galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SafePal investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SFPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SafePal mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SafePal, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SafePal kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SafePal (SFP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SafePal (SFP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SafePal prognozes.
Supratimas apie SafePal (SFP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SafePal (SFP)
Ieškote, kaip nusipirkti SafePal? Viskas paprasta ir patogu! SafePal lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.