SafePal (SFP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SafePal kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SFP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SafePal kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SafePal kainos prognozė
$0.4736
+1.17%
USD
Faktinis
Prognozė
SafePal Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SafePal (SFP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SafePal galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.4736 prekybos kainą 2025 m.

SafePal (SFP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SafePal galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.497280 prekybos kainą 2026 m.

SafePal (SFP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SFP ateities kaina yra $ 0.522144 su 10.25% augimo norma.

SafePal (SFP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SFP ateities kaina yra $ 0.548251 su 15.76% augimo norma.

SafePal (SFP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.575663, o augimo norma – 21.55%.

SafePal (SFP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.604446, o augimo norma – 27.63%.

SafePal (SFP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SafePal kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.984580 prekybos kainą.

SafePal (SFP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SafePal kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.6037 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.4736
    0.00%
  • 2026
    $ 0.497280
    5.00%
  • 2027
    $ 0.522144
    10.25%
  • 2028
    $ 0.548251
    15.76%
  • 2029
    $ 0.575663
    21.55%
  • 2030
    $ 0.604446
    27.63%
  • 2031
    $ 0.634669
    34.01%
  • 2032
    $ 0.666402
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.699722
    47.75%
  • 2034
    $ 0.734709
    55.13%
  • 2035
    $ 0.771444
    62.89%
  • 2036
    $ 0.810016
    71.03%
  • 2037
    $ 0.850517
    79.59%
  • 2038
    $ 0.893043
    88.56%
  • 2039
    $ 0.937695
    97.99%
  • 2040
    $ 0.984580
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SafePal kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.4736
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.473664
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.474054
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.475546
    0.41%
SafePal (SFP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SFP kaina yra $0.4736. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SafePal (SFP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SFP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.473664. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SafePal (SFP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SFP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.474054. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SafePal (SFP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SFP kaina yra $0.475546. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SafePal kainų statistika

$ 0.4736
+1.17%

$ 236.80M
500.00M
$ 137.25K
Naujausia SFP kaina yra $ 0.4736. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 137.25K.
Be to, SFP turi 500.00M apyvartą ir $ 236.80M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SafePal (SFP)

Bandote įsigyti SFP? Dabar galite SFP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SafePal ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SFP dabar

SafePal istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SafePal, dabartinė SafePal kaina yra 0.4736USD. Apyvartinė SafePal (SFP) pasiūla yra 0.00 SFP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $236.80M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.002000
    $ 0.4811
    $ 0.4666
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.013400
    $ 0.4811
    $ 0.4493
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.056300
    $ 0.5306
    $ 0.4294
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SafePal kaina pasikeitė $0.002000, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SafePal buvo prekiaujama aukščiausia $0.4811 ir žemiausia $0.4493. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo SFP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SafePal įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.056300 vertę. Tai rodo, kad SFP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SafePal kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SFP kainų istoriją

Kaip veikia SafePal (SFP) kainų prognozės modulis?

SafePal Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SFP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SafePal ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SFP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SafePal kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SFP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SFP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SafePal potencialą.

Kodėl SFP kainų prognozė yra svarbi?

SFP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SFP dabar?
Pagal jūsų prognozes, SFP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SFP kainų prognozė?
Remiantis SafePal (SFP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SFP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SFP 2026 m.?
1 vieneto SafePal (SFP) kaina šiandien yra $0.4736. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SFP kaina 2027 m.?
SafePal (SFP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SFP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SFP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SafePal (SFP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SFP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SafePal (SFP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SFP 2030 m.?
1 vieneto SafePal (SFP) kaina šiandien yra $0.4736. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SFP kainų prognozė 2040 metams?
SafePal (SFP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SFP kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:16:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.