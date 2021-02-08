SFP

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.96%

Cirkuliuojantis kiekis500,000,000

Maksimali pasiūla500,000,000

Bendra pasiūla500,000,000

Cirkuliacijos norma1%

Išleidimo data2021-02-08 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas4.38887661,2021-02-09

Mažiausia kaina0.26738803809584405,2022-06-14

Vieša blokų grandinėBSC

