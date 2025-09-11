Daugiau apie SERAPH

Seraph logotipas

Seraph kaina(SERAPH)

1 SERAPH į USD – tiesioginė kaina:

$0.26085
$0.26085$0.26085
+1.23%1D
USD
Seraph (SERAPH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:28:39(UTC+8)

Seraph (SERAPH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.22901
$ 0.22901$ 0.22901
24 val. žemiausia
$ 0.26161
$ 0.26161$ 0.26161
24 val. aukščiausia

$ 0.22901
$ 0.22901$ 0.22901

$ 0.26161
$ 0.26161$ 0.26161

$ 0.8063450887852465
$ 0.8063450887852465$ 0.8063450887852465

$ 0.07935636269423295
$ 0.07935636269423295$ 0.07935636269423295

+2.70%

+1.23%

+29.19%

+29.19%

Seraph (SERAPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.26094. Per pastarąsias 24 valandas SERAPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.22901 iki aukščiausios $ 0.26161 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SERAPH kaina yra $ 0.8063450887852465, o žemiausia – $ 0.07935636269423295.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SERAPH per pastarąją valandą pasikeitė +2.70%, per 24 valandas – +1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +29.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Seraph (SERAPH) rinkos informacija

No.511

$ 69.16M
$ 69.16M$ 69.16M

$ 468.85K
$ 468.85K$ 468.85K

$ 260.94M
$ 260.94M$ 260.94M

265.06M
265.06M 265.06M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.50%

BSC

Dabartinė Seraph rinkos kapitalizacija yra $ 69.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 468.85K. SERAPH apyvartoje yra 265.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 260.94M

Seraph (SERAPH) kainos istorija USD

Stebėkite Seraph kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0031695+1.23%
30 dienų$ +0.10995+72.81%
60 dienų$ +0.14209+119.55%
90 dienų$ +0.08104+45.04%
Seraph kainos pokytis šiandien

Šiandien SERAPH užfiksuotas $ +0.0031695 (+1.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Seraph 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.10995 (+72.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Seraph 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SERAPH rodiklis pasikeitė $ +0.14209 (+119.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Seraph 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.08104 (+45.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Seraph (SERAPH) pokyčius?

Peržiūrėkite Seraph kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Seraph (SERAPH)

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Seraph galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Seraph investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SERAPHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Seraph mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Seraph, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Seraph kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Seraph (SERAPH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Seraph (SERAPH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Seraph prognozes.

Peržiūrėkite Seraph kainos prognozę dabar!

Seraph (SERAPH) Tokenomika

Supratimas apie Seraph (SERAPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SERAPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Seraph (SERAPH)

Ieškote, kaip nusipirkti Seraph? Viskas paprasta ir patogu! Seraph lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SERAPH į vietos valiutas

1 Seraph(SERAPH) į VND
6,866.6361
1 Seraph(SERAPH) į AUD
A$0.3940194
1 Seraph(SERAPH) į GBP
0.1904862
1 Seraph(SERAPH) į EUR
0.221799
1 Seraph(SERAPH) į USD
$0.26094
1 Seraph(SERAPH) į MYR
RM1.1011668
1 Seraph(SERAPH) į TRY
10.7716032
1 Seraph(SERAPH) į JPY
¥38.35818
1 Seraph(SERAPH) į ARS
ARS$371.70903
1 Seraph(SERAPH) į RUB
22.0468206
1 Seraph(SERAPH) į INR
23.0227362
1 Seraph(SERAPH) į IDR
Rp4,277.7042336
1 Seraph(SERAPH) į KRW
362.9205708
1 Seraph(SERAPH) į PHP
14.9283774
1 Seraph(SERAPH) į EGP
￡E.12.5616516
1 Seraph(SERAPH) į BRL
R$1.409076
1 Seraph(SERAPH) į CAD
C$0.3600972
1 Seraph(SERAPH) į BDT
31.782492
1 Seraph(SERAPH) į NGN
393.5731926
1 Seraph(SERAPH) į COP
$1,023.2918664
1 Seraph(SERAPH) į ZAR
R.4.5638406
1 Seraph(SERAPH) į UAH
10.7716032
1 Seraph(SERAPH) į VES
Bs40.70664
1 Seraph(SERAPH) į CLP
$250.76334
1 Seraph(SERAPH) į PKR
Rs74.1095694
1 Seraph(SERAPH) į KZT
140.6675352
1 Seraph(SERAPH) į THB
฿8.2926732
1 Seraph(SERAPH) į TWD
NT$7.9247478
1 Seraph(SERAPH) į AED
د.إ0.9576498
1 Seraph(SERAPH) į CHF
Fr0.2061426
1 Seraph(SERAPH) į HKD
HK$2.0301132
1 Seraph(SERAPH) į AMD
֏99.7077834
1 Seraph(SERAPH) į MAD
.د.م2.3562882
1 Seraph(SERAPH) į MXN
$4.853484
1 Seraph(SERAPH) į SAR
ريال0.978525
1 Seraph(SERAPH) į PLN
0.9498216
1 Seraph(SERAPH) į RON
лв1.1324796
1 Seraph(SERAPH) į SEK
kr2.439789
1 Seraph(SERAPH) į BGN
лв0.4357698
1 Seraph(SERAPH) į HUF
Ft87.7097622
1 Seraph(SERAPH) į CZK
5.4432084
1 Seraph(SERAPH) į KWD
د.ك0.0795867
1 Seraph(SERAPH) į ILS
0.8689302
1 Seraph(SERAPH) į AOA
Kz238.7366154
1 Seraph(SERAPH) į BHD
.د.ب0.09837438
1 Seraph(SERAPH) į BMD
$0.26094
1 Seraph(SERAPH) į DKK
kr1.6647972
1 Seraph(SERAPH) į HNL
L6.8392374
1 Seraph(SERAPH) į MUR
11.8884264
1 Seraph(SERAPH) į NAD
$4.5873252
1 Seraph(SERAPH) į NOK
kr2.5911342
1 Seraph(SERAPH) į NZD
$0.4383792
1 Seraph(SERAPH) į PAB
B/.0.26094
1 Seraph(SERAPH) į PGK
K1.1063856
1 Seraph(SERAPH) į QAR
ر.ق0.9498216
1 Seraph(SERAPH) į RSD
дин.26.133141

Seraph išteklius

Išsamesnei Seraph analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Seraph svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Seraph

Kiek Seraph(SERAPH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SERAPH kaina USD valiuta yra 0.26094USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SERAPH į USD kaina?
Dabartinė SERAPH kaina USD valiuta yra $ 0.26094. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Seraph rinkos kapitalizacija?
SERAPH rinkos kapitalizacija yra $ 69.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SERAPH apyvartoje?
SERAPH apyvartoje yra 265.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SERAPH kaina?
SERAPH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8063450887852465USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SERAPH kaina?
SERAPH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07935636269423295USD.
Kokia yra SERAPH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SERAPH yra $ 468.85KUSD.
Ar SERAPH kaina šiais metais kils?
SERAPH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SERAPH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:28:39(UTC+8)

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SERAPH-į-USD skaičiuoklė

Suma

SERAPH
SERAPH
USD
USD

1 SERAPH = 0.26094 USD

Prekiauti SERAPH

SERAPHUSDC
$0.25965
$0.25965$0.25965
+0.95%
SERAPHUSDT
$0.26085
$0.26085$0.26085
+1.26%

