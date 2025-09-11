Seraph (SERAPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.26094. Per pastarąsias 24 valandas SERAPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.22901 iki aukščiausios $ 0.26161 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SERAPH kaina yra $ 0.8063450887852465, o žemiausia – $ 0.07935636269423295.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SERAPH per pastarąją valandą pasikeitė +2.70%, per 24 valandas – +1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +29.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Seraph (SERAPH) rinkos informacija
$ 69.16M
$ 468.85K
$ 260.94M
265.06M
1,000,000,000
1,000,000,000
26.50%
BSC
Dabartinė Seraph rinkos kapitalizacija yra $ 69.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 468.85K. SERAPH apyvartoje yra 265.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 260.94M
Seraph (SERAPH) kainos istorija USD
Stebėkite Seraph kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0031695
+1.23%
30 dienų
$ +0.10995
+72.81%
60 dienų
$ +0.14209
+119.55%
90 dienų
$ +0.08104
+45.04%
Seraph kainos pokytis šiandien
Šiandien SERAPH užfiksuotas $ +0.0031695 (+1.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Seraph 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.10995 (+72.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Seraph 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SERAPH rodiklis pasikeitė $ +0.14209 (+119.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Seraph 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.08104 (+45.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.
Seraph galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Seraph investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Seraph, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Seraph kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Seraph (SERAPH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Seraph (SERAPH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Seraph prognozes.
Supratimas apie Seraph (SERAPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SERAPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Seraph (SERAPH)
Ieškote, kaip nusipirkti Seraph? Viskas paprasta ir patogu! Seraph lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.