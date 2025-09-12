Seraph (SERAPH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Seraph kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SERAPH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Seraph kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Seraph kainos prognozė
$0.29068
+0.69%
USD
Faktinis
Prognozė
Seraph Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Seraph (SERAPH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Seraph galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.29068 prekybos kainą 2025 m.

Seraph (SERAPH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Seraph galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.305214 prekybos kainą 2026 m.

Seraph (SERAPH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SERAPH ateities kaina yra $ 0.320474 su 10.25% augimo norma.

Seraph (SERAPH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SERAPH ateities kaina yra $ 0.336498 su 15.76% augimo norma.

Seraph (SERAPH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SERAPH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.353323, o augimo norma – 21.55%.

Seraph (SERAPH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SERAPH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.370989, o augimo norma – 27.63%.

Seraph (SERAPH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Seraph kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.604302 prekybos kainą.

Seraph (SERAPH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Seraph kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.984345 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.29068
    0.00%
  • 2026
    $ 0.305214
    5.00%
  • 2027
    $ 0.320474
    10.25%
  • 2028
    $ 0.336498
    15.76%
  • 2029
    $ 0.353323
    21.55%
  • 2030
    $ 0.370989
    27.63%
  • 2031
    $ 0.389539
    34.01%
  • 2032
    $ 0.409015
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.429466
    47.75%
  • 2034
    $ 0.450940
    55.13%
  • 2035
    $ 0.473487
    62.89%
  • 2036
    $ 0.497161
    71.03%
  • 2037
    $ 0.522019
    79.59%
  • 2038
    $ 0.548120
    88.56%
  • 2039
    $ 0.575526
    97.99%
  • 2040
    $ 0.604302
    107.89%
Trumpalaikės Seraph kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.29068
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.290719
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.290958
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.291874
    0.41%
Seraph (SERAPH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SERAPH kaina yra $0.29068. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Seraph (SERAPH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SERAPH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.290719. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Seraph (SERAPH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SERAPH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.290958. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Seraph (SERAPH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SERAPH kaina yra $0.291874. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Seraph kainų statistika

$ 0.29068
+0.69%

$ 80.97M
278.43M
$ 790.88K
--

Naujausia SERAPH kaina yra $ 0.29068. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.69%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 790.88K.
Be to, SERAPH turi 278.43M apyvartą ir $ 80.97M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Seraph (SERAPH)

Bandote įsigyti SERAPH? Dabar galite SERAPH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Seraph ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SERAPH dabar

Seraph istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Seraph, dabartinė Seraph kaina yra 0.2908USD. Apyvartinė Seraph (SERAPH) pasiūla yra 0.00 SERAPH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $80.97M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.009670
    $ 0.3036
    $ 0.27945
  • 7 dienos
    0.41%
    $ 0.08426
    $ 0.3036
    $ 0.18388
  • 30 dienų
    0.95%
    $ 0.14169
    $ 0.3036
    $ 0.14086
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Seraph kaina pasikeitė $0.009670, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Seraph buvo prekiaujama aukščiausia $0.3036 ir žemiausia $0.18388. Kainos pokytis buvo 0.41%. Ši naujausia tendencija parodo SERAPH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Seraph įvyko 0.95%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.14169 vertę. Tai rodo, kad SERAPH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Seraph kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SERAPH kainų istoriją

Kaip veikia Seraph (SERAPH) kainų prognozės modulis?

Seraph Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SERAPH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Seraph ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SERAPH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Seraph kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SERAPH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SERAPH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Seraph potencialą.

Kodėl SERAPH kainų prognozė yra svarbi?

SERAPH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SERAPH dabar?
Pagal jūsų prognozes, SERAPH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SERAPH kainų prognozė?
Remiantis Seraph (SERAPH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SERAPH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SERAPH 2026 m.?
1 vieneto Seraph (SERAPH) kaina šiandien yra $0.29068. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SERAPH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SERAPH kaina 2027 m.?
Seraph (SERAPH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SERAPH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SERAPH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Seraph (SERAPH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SERAPH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Seraph (SERAPH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SERAPH 2030 m.?
1 vieneto Seraph (SERAPH) kaina šiandien yra $0.29068. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SERAPH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SERAPH kainų prognozė 2040 metams?
Seraph (SERAPH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SERAPH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.