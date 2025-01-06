Seraph (SERAPH) Tokenomika
Seraph (SERAPH) Informacija
Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.
Seraph (SERAPH) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Seraph (SERAPH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Seraph tokeno struktūra (SERAPH)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami SERAPH tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Seraph ($SERAPH) is the native token of the Seraph blockchain-based RPG ecosystem, designed to power in-game activities, incentivize community participation, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025, coinciding with the start of Genesis Season 1. This event marked the initial distribution and integration of the token into the game’s economy and reward systems.
- Total Supply: 1 billion SERAPH tokens were created at TGE.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Description
|Community Airdrops & Incentives
|40.5%
|Rewards for NFT holders, active players, and ongoing incentive programs
|(Other categories not fully disclosed in available data)
|-
|-
- Community Focus: Over 40% of the total supply is dedicated to community airdrops and incentives, reflecting a strong emphasis on player engagement and ecosystem growth.
- In-Game Rewards: Tokens are distributed for in-game achievements, such as ladder rankings, dungeon participation, and special events.
Usage and Incentive Mechanism
SERAPH tokens serve multiple purposes within the Seraph ecosystem:
- Unlocking Features: Used to access special game features, dungeons, and events.
- Crafting and Upgrades: Required for crafting items, reforging NFT equipment, and revealing attributes of NFT drops.
- Marketplace Utility: Used for buying, selling, and trading in-game assets and NFTs.
- Governance: Token holders can participate in community governance, influencing game development and ecosystem direction.
- Event Participation: Used to enter special events (e.g., Soul Spar, Equipment of Seraph NFT drops) and to mint dungeon keys.
Locking Mechanism
- Vesting and Lockups: While the precise vesting schedules and lockup details for all allocation categories are not fully disclosed in the available data, it is standard for such projects to implement multi-year vesting for team, advisor, and foundation allocations to ensure long-term alignment.
- In-Game Locking: Some in-game activities may require tokens to be locked or staked to participate in exclusive content or governance.
Unlocking Time
- Community and Player Rewards: Distributed on an ongoing basis through gameplay, events, and incentive programs.
- Seasonal Events: Special unlocks and distributions occur during major game seasons and events (e.g., Season 1, Season 2).
- Treasury and Other Allocations: Unlocking schedules for non-community allocations (e.g., team, advisors) are not fully detailed in public sources as of the latest available data.
Key Observations and Implications
- Strong Community Incentives: The large allocation to community rewards is designed to foster sustained player engagement and ecosystem growth.
- Player-Driven Economy: The integration of SERAPH into core gameplay loops (crafting, upgrading, governance) ensures that the token remains central to the player experience.
- Early Volatility and Stabilization: Post-TGE, SERAPH experienced typical price volatility, stabilizing around a key support level, with robust trading volume and market cap growth.
- Ongoing Evolution: As the ecosystem matures, further details on vesting, lockups, and governance participation are expected to be released, supporting transparency and long-term trust.
References for Further Reading
- SERAPH Whitepaper: Tokenomics
- SERAPH Whitepaper: Governance System
- SERAPH Whitepaper: Player Roles & Behaviours
- SERAPH Whitepaper: Equipment of Seraph NFT
- SERAPH Whitepaper: Soul Spars
Limitations
- Some details, such as the full breakdown of all allocation categories and precise vesting/unlocking schedules for non-community allocations, are not fully disclosed in public sources as of the latest available data. Future updates from the Seraph team may provide additional transparency.
Summary:
Seraph’s token economics are designed to prioritize community engagement, in-game utility, and long-term sustainability. The token’s integration into gameplay, governance, and rewards systems underpins a player-driven, evolving Web3 gaming ecosystem.
Seraph (SERAPH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Seraph (SERAPH) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SERAPH tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SERAPH tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SERAPH tokenomiką, galite peržiūrėti SERAPH tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti SERAPH
Norite įtraukti Seraph (SERAPH) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SERAPH pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Seraph (SERAPH) Kainų istorija
SERAPH kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
SERAPH kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SERAPH? Mūsų SERAPH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Seraph (SERAPH)
Suma
1 SERAPH = 0.252 USD