Scroll kaina(SCR)

1 SCR į USD – tiesioginė kaina:

$0.3442
$0.3442$0.3442
-1.26%1D
USD
Scroll (SCR) kainos grafikas realiu laiku
Scroll (SCR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3388
$ 0.3388$ 0.3388
24 val. žemiausia
$ 0.3557
$ 0.3557$ 0.3557
24 val. aukščiausia

$ 0.3388
$ 0.3388$ 0.3388

$ 0.3557
$ 0.3557$ 0.3557

$ 1.4486612282516773
$ 1.4486612282516773$ 1.4486612282516773

$ 0.20737186586456552
$ 0.20737186586456552$ 0.20737186586456552

+0.08%

-1.26%

+7.99%

+7.99%

Scroll (SCR) realiojo laiko kaina yra $ 0.3444. Per pastarąsias 24 valandas SCR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3388 iki aukščiausios $ 0.3557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCR kaina yra $ 1.4486612282516773, o žemiausia – $ 0.20737186586456552.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCR per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Scroll (SCR) rinkos informacija

No.504

$ 65.44M
$ 65.44M$ 65.44M

$ 664.78K
$ 664.78K$ 664.78K

$ 344.40M
$ 344.40M$ 344.40M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SCROLL

Dabartinė Scroll rinkos kapitalizacija yra $ 65.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 664.78K. SCR apyvartoje yra 190.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 344.40M

Scroll (SCR) kainos istorija USD

Stebėkite Scroll kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.004392-1.26%
30 dienų$ +0.0256+8.03%
60 dienų$ -0.0041-1.18%
90 dienų$ +0.0757+28.17%
Scroll kainos pokytis šiandien

Šiandien SCR užfiksuotas $ -0.004392 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Scroll 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0256 (+8.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Scroll 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCR rodiklis pasikeitė $ -0.0041 (-1.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Scroll 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0757 (+28.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Scroll (SCR) pokyčius?

Peržiūrėkite Scroll kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Scroll (SCR)

Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

Scroll galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Scroll investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Scroll mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Scroll, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Scroll kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Scroll (SCR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scroll (SCR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scroll prognozes.

Peržiūrėkite Scroll kainos prognozę dabar!

Scroll (SCR) Tokenomika

Supratimas apie Scroll (SCR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Scroll (SCR)

Ieškote, kaip nusipirkti Scroll? Viskas paprasta ir patogu! Scroll lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SCR į vietos valiutas

1 Scroll(SCR) į VND
9,062.886
1 Scroll(SCR) į AUD
A$0.520044
1 Scroll(SCR) į GBP
0.251412
1 Scroll(SCR) į EUR
0.29274
1 Scroll(SCR) į USD
$0.3444
1 Scroll(SCR) į MYR
RM1.453368
1 Scroll(SCR) į TRY
14.216832
1 Scroll(SCR) į JPY
¥50.6268
1 Scroll(SCR) į ARS
ARS$490.5978
1 Scroll(SCR) į RUB
29.098356
1 Scroll(SCR) į INR
30.403632
1 Scroll(SCR) į IDR
Rp5,645.900736
1 Scroll(SCR) į KRW
479.6631
1 Scroll(SCR) į PHP
19.720344
1 Scroll(SCR) į EGP
￡E.16.586304
1 Scroll(SCR) į BRL
R$1.85976
1 Scroll(SCR) į CAD
C$0.475272
1 Scroll(SCR) į BDT
41.94792
1 Scroll(SCR) į NGN
519.455076
1 Scroll(SCR) į COP
$1,350.585264
1 Scroll(SCR) į ZAR
R.6.030444
1 Scroll(SCR) į UAH
14.216832
1 Scroll(SCR) į VES
Bs53.7264
1 Scroll(SCR) į CLP
$330.9684
1 Scroll(SCR) į PKR
Rs97.813044
1 Scroll(SCR) į KZT
185.659152
1 Scroll(SCR) į THB
฿10.95192
1 Scroll(SCR) į TWD
NT$10.455984
1 Scroll(SCR) į AED
د.إ1.263948
1 Scroll(SCR) į CHF
Fr0.272076
1 Scroll(SCR) į HKD
HK$2.679432
1 Scroll(SCR) į AMD
֏131.598684
1 Scroll(SCR) į MAD
.د.م3.109932
1 Scroll(SCR) į MXN
$6.409284
1 Scroll(SCR) į SAR
ريال1.2915
1 Scroll(SCR) į PLN
1.253616
1 Scroll(SCR) į RON
лв1.491252
1 Scroll(SCR) į SEK
kr3.223584
1 Scroll(SCR) į BGN
лв0.575148
1 Scroll(SCR) į HUF
Ft115.842384
1 Scroll(SCR) į CZK
7.187628
1 Scroll(SCR) į KWD
د.ك0.105042
1 Scroll(SCR) į ILS
1.143408
1 Scroll(SCR) į AOA
Kz313.944708
1 Scroll(SCR) į BHD
.د.ب0.1298388
1 Scroll(SCR) į BMD
$0.3444
1 Scroll(SCR) į DKK
kr2.197272
1 Scroll(SCR) į HNL
L9.026724
1 Scroll(SCR) į MUR
15.690864
1 Scroll(SCR) į NAD
$6.054552
1 Scroll(SCR) į NOK
kr3.423336
1 Scroll(SCR) į NZD
$0.578592
1 Scroll(SCR) į PAB
B/.0.3444
1 Scroll(SCR) į PGK
K1.460256
1 Scroll(SCR) į QAR
ر.ق1.253616
1 Scroll(SCR) į RSD
дин.34.505436

Scroll išteklius

Išsamesnei Scroll analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Scroll svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Scroll

Kiek Scroll(SCR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCR kaina USD valiuta yra 0.3444USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCR į USD kaina?
Dabartinė SCR kaina USD valiuta yra $ 0.3444. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Scroll rinkos kapitalizacija?
SCR rinkos kapitalizacija yra $ 65.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCR apyvartoje?
SCR apyvartoje yra 190.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCR kaina?
SCR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4486612282516773USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCR kaina?
SCR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.20737186586456552USD.
Kokia yra SCR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCR yra $ 664.78KUSD.
Ar SCR kaina šiais metais kils?
SCR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Scroll (SCR) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

