Scotty AI kaina(SCOTTYAI)

$0.0001982
-6.24%1D
Scotty AI (SCOTTYAI) kainos grafikas realiu laiku
Scotty AI (SCOTTYAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001982
24 val. žemiausia
$ 0.0002131
24 val. aukščiausia

$ 0.0001982
$ 0.0002131
$ 0.03184509216147668
$ 0.000169749715449722
0.00%

-6.23%

-21.67%

-21.67%

Scotty AI (SCOTTYAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001982. Per pastarąsias 24 valandas SCOTTYAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001982 iki aukščiausios $ 0.0002131 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCOTTYAI kaina yra $ 0.03184509216147668, o žemiausia – $ 0.000169749715449722.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCOTTYAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -6.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Scotty AI (SCOTTYAI) rinkos informacija

No.7783

$ 0.00
$ 44.70
$ 343.79K
0.00
1,734,567,890
1,734,567,890
0.00%

ETH

Dabartinė Scotty AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 44.70. SCOTTYAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1734567890. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 343.79K

Scotty AI (SCOTTYAI) kainos istorija USD

Stebėkite Scotty AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000013191-6.23%
30 dienų$ -0.0002225-52.89%
60 dienų$ -0.0002603-56.78%
90 dienų$ -0.0000858-30.22%
Scotty AI kainos pokytis šiandien

Šiandien SCOTTYAI užfiksuotas $ -0.000013191 (-6.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Scotty AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002225 (-52.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Scotty AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCOTTYAI rodiklis pasikeitė $ -0.0002603 (-56.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Scotty AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000858 (-30.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Scotty AI (SCOTTYAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Scotty AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Scotty AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Scotty AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCOTTYAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Scotty AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Scotty AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Scotty AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Scotty AI (SCOTTYAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scotty AI (SCOTTYAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scotty AI prognozes.

Peržiūrėkite Scotty AI kainos prognozę dabar!

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomika

Supratimas apie Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCOTTYAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Scotty AI (SCOTTYAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Scotty AI? Viskas paprasta ir patogu! Scotty AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SCOTTYAI į vietos valiutas

1 Scotty AI(SCOTTYAI) į VND
5.215633
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į AUD
A$0.000299282
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į GBP
0.000144686
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į EUR
0.00016847
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į USD
$0.0001982
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į MYR
RM0.000836404
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į TRY
0.008181696
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į JPY
¥0.0291354
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į ARS
ARS$0.2823359
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į RUB
0.016745918
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į INR
0.017487186
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į IDR
Rp3.249179808
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į KRW
0.275660524
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į PHP
0.011339022
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į EGP
￡E.0.009541348
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į BRL
R$0.00107028
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į CAD
C$0.000273516
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į BDT
0.02414076
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į NGN
0.298943078
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į COP
$0.777253192
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į ZAR
R.0.003464536
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į UAH
0.008181696
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į VES
Bs0.0309192
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į CLP
$0.1904702
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į PKR
Rs0.056290782
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į KZT
0.106845656
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į THB
฿0.006298796
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į TWD
NT$0.006019334
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į AED
د.إ0.000727394
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į CHF
Fr0.000156578
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į HKD
HK$0.001541996
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į AMD
֏0.075734202
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į MAD
.د.م0.001789746
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į MXN
$0.00368652
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į SAR
ريال0.00074325
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į PLN
0.000721448
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į RON
лв0.000860188
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į SEK
kr0.00185317
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į BGN
лв0.000330994
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į HUF
Ft0.066599164
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į CZK
0.004134452
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į KWD
د.ك0.000060451
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į ILS
0.000658024
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į AOA
Kz0.181335162
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į BHD
.د.ب0.0000747214
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į BMD
$0.0001982
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į DKK
kr0.001264516
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į HNL
L0.005194822
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į MUR
0.009029992
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į NAD
$0.003484356
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į NOK
kr0.001968126
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į NZD
$0.000332976
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į PAB
B/.0.0001982
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į PGK
K0.000840368
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į QAR
ر.ق0.000721448
1 Scotty AI(SCOTTYAI) į RSD
дин.0.019847748

Scotty AI išteklius

Išsamesnei Scotty AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Scotty AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Scotty AI

Kiek Scotty AI(SCOTTYAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCOTTYAI kaina USD valiuta yra 0.0001982USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCOTTYAI į USD kaina?
Dabartinė SCOTTYAI kaina USD valiuta yra $ 0.0001982. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Scotty AI rinkos kapitalizacija?
SCOTTYAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCOTTYAI apyvartoje?
SCOTTYAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCOTTYAI kaina?
SCOTTYAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03184509216147668USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCOTTYAI kaina?
SCOTTYAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000169749715449722USD.
Kokia yra SCOTTYAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCOTTYAI yra $ 44.70USD.
Ar SCOTTYAI kaina šiais metais kils?
SCOTTYAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCOTTYAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Scotty AI (SCOTTYAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

