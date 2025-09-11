Scotty AI (SCOTTYAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001982. Per pastarąsias 24 valandas SCOTTYAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001982 iki aukščiausios $ 0.0002131 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCOTTYAI kaina yra $ 0.03184509216147668, o žemiausia – $ 0.000169749715449722.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCOTTYAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -6.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Scotty AI (SCOTTYAI) rinkos informacija
Dabartinė Scotty AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 44.70. SCOTTYAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1734567890. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 343.79K
Scotty AI (SCOTTYAI) kainos istorija USD
Stebėkite Scotty AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000013191
-6.23%
30 dienų
$ -0.0002225
-52.89%
60 dienų
$ -0.0002603
-56.78%
90 dienų
$ -0.0000858
-30.22%
Scotty AI kainos pokytis šiandien
Šiandien SCOTTYAI užfiksuotas $ -0.000013191 (-6.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Scotty AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002225 (-52.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Scotty AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCOTTYAI rodiklis pasikeitė $ -0.0002603 (-56.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Scotty AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000858 (-30.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.
Scotty AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Scotty AI (SCOTTYAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scotty AI (SCOTTYAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scotty AI prognozes.
Supratimas apie Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCOTTYAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
